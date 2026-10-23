Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Arsy Hermansyah Jadi Delegasi GM MUN 2026, Pakai Baju Tema Gryffindor Harry Potter

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Arsy Hermansyah Jadi Delegasi GM MUN 2026, Pakai Baju Tema Gryffindor Harry Potter
Arsy Hermansyah. (Foto: Instagram/@queenarsy)
A
A
A

ARSY Hermansyah kembali mencuri perhatian publik lewat prestasinya di bidang akademik. Putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty ini terpilih menjadi salah satu delegasi dalam ajang Global Millennial Model United Nations ke-22 atau GM MUN 2026 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 16–18 Oktober 2026.

Tak hanya mengikuti forum internasional, Arsy juga tampil percaya diri saat menyampaikan pidato menggunakan bahasa Inggris di hadapan para delegasi. Momen membanggakan tersebut dibagikan Ashanty melalui akun Instagram pribadinya.

Keikutsertaan Arsy dalam GM MUN 2026 menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, serta memahami isu-isu global melalui simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Arsy Hermansyah

1. Tampil Percaya Diri Berpidato dalam Bahasa Inggris

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Arsy berdiri di podium dan menyampaikan gagasannya menggunakan bahasa Inggris. Ia terlihat percaya diri saat berbicara di hadapan peserta forum.

Menurut pemberitaan mengenai acara tersebut, Arsy mendapat kesempatan menjadi delegasi Jepang di dewan UNICEF untuk kategori Junior Level. Pengalaman ini menjadi ruang baginya untuk belajar menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan.

2. Ashanty dan Anang Hermansyah Hadir Memberikan Dukungan

Keberhasilan Arsy mengikuti forum internasional ini turut mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Anang Hermansyah dan Ashanty hadir untuk menyaksikan langsung sang putri menjalani pengalaman tersebut.

Ashanty mengungkapkan rasa bangga sekaligus haru melihat Arsy mampu berbicara dengan percaya diri di hadapan banyak orang. Momen itu juga mengingatkannya pada mendiang ayahnya, yang menurut Ashanty memiliki nilai dan semangat yang ingin diteruskan kepada generasi berikutnya.

Ashanty pun menyampaikan harapan kepada Arsy. Dia berharap sang putri bisa terus berani menyuarakan gagasan dan mengembangkan potensinya.

3. Tampil dengan Busana Bertema Gryffindor

Arsy Hermansyah

Selain kemampuan berbicara di forum, penampilan Arsy juga menarik perhatian. Pada hari pertama GM MUN 2026, ia mengenakan busana bertema Gryffindor dari dunia Harry Potter.

Penampilannya memadukan blazer gelap, jubah dengan detail emas, rok lipit merah marun, serta dasi bernuansa merah dan emas. Gaya tersebut memberikan sentuhan unik pada kegiatan pembukaan forum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/194/2642577/potret-cantik-arsy-hermansyah-di-wcopa-2022-raih-14-penghargaan-jadi-juara-umum-zQI1OfsMg7.jpg
Potret Cantik Arsy Hermansyah di WCOPA 2022, Raih 14 Penghargaan Jadi Juara Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/29/194/2432316/fashion-mahal-arsy-hermansyah-baru-6-tahun-tasnya-seharga-rp25-juta-4WGkNuKFa8.jpeg
Fashion Mahal Arsy Hermansyah, Baru 6 Tahun Tasnya Seharga Rp25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/02/612/2087078/nyanyi-sepanggung-dengan-anang-dan-ashanty-arsy-banjir-pujian-97HBhZ1eJQ.jpg
Nyanyi Sepanggung dengan Anang dan Ashanty, Arsy Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/12/196/1935517/video-lucu-arsy-yang-salah-tingkah-saat-bertemu-dengan-nissa-sabyan-7sUant8r6s.jpg
Video Lucu Arsy yang Salah Tingkah saat Bertemu dengan Nissa Sabyan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/31/196/1929631/ihat-gemasnya-arsy-menjadi-guru-ngaji-aksinya-lucu-banget-59lB1wWO99.png
Lihat Gemasnya Arsy Hermansyah Jadi Guru Ngaji, Aksinya Lucu Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/29/194/1428361/foto-intip-gaya-busana-lucu-dan-modis-arsy-hermansyah-5Np7CQjzgk.png
FOTO: Intip Gaya Busana Lucu dan Modis Arsy Hermansyah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement