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Terungkap Penyebab Ibunda Marsha Aruan Meninggal, Alami Infeksi Bakteri di Paru-Paru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:05 WIB
Terungkap Penyebab Ibunda Marsha Aruan Meninggal, Alami Infeksi Bakteri di Paru-Paru
Marsha Aruan di pemakaman sang ibu. (Foto: dok Ravie Wardani/Okezone)
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JAKARTA - Pihak keluarga akhirnya buka suara terkait penyebab meninggalnya ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan. Mendiang diketahui sempat berjuang menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Senin, 19 Oktober 2026.

Paman Marsha Aruan, Benjamin, menjelaskan bahwa mendiang ibunda Marsha sejatinya telah menjalani pengobatan rutin secara intensif selama dua bulan terakhir. Seluruh tahapan medis bahkan sempat berjalan dengan lancar.

"Bunda itu kan sudah tenang sebenarnya. Cuma memang sudah 2 bulan terakhir tuh kita sudah agak full pengobatan ya buat Bunda. Memang semuanya berjalan lancar sih sebenarnya, dari cycle pertama 21 hari selesai," kata Benjamin saat ditemui di rumah duka belum lama ini.

Namun, situasi mendadak berubah drastis tak lama setelah mendiang sempat diperbolehkan pulang ke rumah. Kondisinya tiba-tiba menurun drastis secara mendadak.

"Cuma kemarin tuh karena baru pulang, terus ya memang tiba-tiba aja sih, drop-nya mendadak," paparnya.

Keluarga mendapati ibunda mengalami sesak napas akut hingga penurunan kadar oksigen di dalam darahnya. Tanpa menunggu lama, keluarga langsung melarikannya kembali ke Rumah Sakit.

"Sesak napas, sesak napas. Terus jadi saturasinya turun, turun. Waktu turun itu ya kita langsung bawa ke rumah sakit gitu untuk ditangani lebih lanjut," beber Benjamin.

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