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Beda Tim Favorit Tak Masalah, Aussie Beef Ajak Penggemar Sepak Bola Makan Bareng

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:22 WIB
Beda Tim Favorit Tak Masalah, Aussie Beef Ajak Penggemar Sepak Bola Makan Bareng
Aussie Beef mengajak para penggemar sepak bola di Asia Tenggara untuk meredakan rivalitas lewat “Got Beef? Let’s Go!?”. (Foto: dok MLA)
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JAKARTA – Sepak bola bukan cuma soal pertandingan dan siapa yang keluar sebagai pemenang. Di Asia Tenggara, olahraga ini juga menjadi cara untuk mempererat hubungan dengan teman, keluarga, hingga komunitas. Mulai dari saling mendukung tim favorit, berdebat soal keputusan wasit, sampai merayakan gol di menit-menit terakhir, semua momen itu terasa makin seru ketika dinikmati bersama makanan lezat.

Melihat kebiasaan tersebut, Aussie Beef mengajak para penggemar sepak bola di Asia Tenggara untuk meredakan rivalitas melalui kampanye regional bertajuk “Got Beef? Let’s Go!?”. Kampanye yang berlangsung selama dua tahun ini mengusung pesan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim sepak bola bisa menjadi alasan untuk berkumpul dan menikmati hidangan bersama, khususnya sajian daging sapi premium Australia.

Diluncurkan pada Agustus, kampanye ini hadir di enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari kemitraan Meat & Livestock Australia (MLA) dengan ASEAN United FC yang mencakup sejumlah kompetisi sepak bola regional, seperti ASEAN Hyundai Cup™ 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™, dan ASEAN U-23 Championship™.

Satukan Penggemar Sepak Bola lewat Makanan

Daging sapi Australia lekat dengan momen kebersamaan
Daging sapi Australia lekat dengan momen kebersamaan. (Foto: dok MLA)

Bagi masyarakat Asia Tenggara, makanan punya peran penting dalam berbagai momen kebersamaan. Hidangan yang tersaji di meja makan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul dan berbagi cerita.

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