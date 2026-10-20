Cara Memanen Biji Bunga Matahari untuk Camilan dan Bibit Tanaman, Ternyata Gampang!

JAKARTA - Bunga matahari tak hanya cantik dijadikan tanaman hias, tetapi juga menghasilkan biji yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Biji bunga matahari bisa diolah menjadi camilan, ditambahkan ke dalam makanan, atau disimpan untuk ditanam kembali pada musim berikutnya.

Namun, untuk mendapatkan biji yang berkualitas, kamu perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memanen dan bagaimana cara menyimpannya. Jika dipanen terlalu cepat atau disimpan dalam kondisi lembap, biji bisa kurang matang atau berjamur.

Cara Memanen Biji Bunga Matahari

Melansir Southern Living, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memanen biji bunga matahari, baik untuk dikonsumsi maupun dijadikan bibit.

1. Kenali tanda biji bunga matahari siap dipanen

Waktu terbaik untuk memanen biji bunga matahari biasanya menjelang akhir musim panas. Tanda-tandanya bisa dilihat dari kelopak bunga yang mulai layu dan mengering, sementara bagian belakang kepala bunga berubah warna menjadi kuning hingga kecokelatan. Kepala bunga juga biasanya mulai menunduk karena bijinya semakin berat.

2. Potong kepala bunga dan keringkan

Sisakan sebagian batang agar kepala bunga lebih mudah dipegang. Setelah itu, keringkan di tempat yang sejuk, kering, dan memiliki sirkulasi udara baik. Letakkan wadah di bawahnya untuk menampung biji yang terlepas.