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Cara Simpel Redakan Mabuk Perjalanan, Jangan Selalu Andalkan Minyak Angin

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |15:05 WIB
Cara Simpel Redakan Mabuk Perjalanan, Jangan Selalu Andalkan Minyak Angin
Ilustrasi mabuk perjalanan. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Mabuk perjalanan sering terasa bagi sebagian orang saat berada di dalam kendaraan dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dalam kondisi ini, tak jarang minyak angin menjadi andalan pereda mual dan pusing akibat mabuk perjalanan. Namun, tahukah kamu ada satu gerakan sederhana yang bisa redakan hal tersebut dan kamu tidak selalu bergantung kepada minyak angin?

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan cara tersebut. Ia menjelaskan gerakan tersebut adalah dengan memijat bagian belakang telinga yang diberi nama SJ17 serta titik pergelangan tangan atau P6. 

Caranya cukup sederhana, kamu harus mencari lekukan belakang cuping telinga terlebih dahulu atau titik SJ17. Setelah itu, kamu bisa melakukan pijatan memutar dengan tekanan yang cukup sedang sembari mata kamu melihat jauh ke ujung atau terpejam. Lakukan gerakan itu selama satu sampai tiga menit. Cara ini bisa bantu menenangkan saraf keseimbangan.

Sementara untuk P6, kamu bisa meletakan jari di pergelangan tangan kemudian menekan kuat di bagian tengahnya dan tahan tanpa diputar. Setelah itu, kamu tarik nafas sampai perut mengembang, lakukan selama dua hingga tiga menit. Gerakan ini bisa mengurangi sensasi mual di perut. 

Dalam takarir unggahannya, dr. Cecep menjelaskan bahwa mabuk perjalanan timbul karena otak menerima sinyal berbeda. Seperti telinga yang merasakan guncangan, mata yang melihat benda hitam seperti HP dan jok yang bisa mempengaruhi keseimbangan. Dengan cara di atas, saraf keseimbangan bisa lebih tenang dan menurunkan sensasi mual.

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