Pola Asuh ala Andien Aisyah: Ogah Banyak Menasihati Anak di Rumah, Ini Alasannya

JAKARTA – Penyanyi Andien Aisyah dikenal sebagai salah satu figur publik yang konsisten menerapkan gaya hidup berkelanjutan (sustainable living). Kebiasaan peduli lingkungan ini rupanya juga ia tularkan kepada sang buah hati di rumah.

Namun, alih-alih memberi banyak aturan atau ceramah panjang lebar. Ibu dua anak ini lebih memilih menggunakan metode keteladanan langsung.

1. Alasan Ogah Banyak Nasihati Anak di Rumah

Andien memegang teguh prinsip bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung. Oleh karena itu, tindakan orang tua jauh lebih bermakna dibanding sekadar ucapan lisan.

"Kalau untuk aku sendiri di rumah, aku percaya dengan children see, children do. Jadi mereka melihat dan mereka melakukan. Ketimbang dibilangin banyak-banyak, lebih sreg buat kita adalah untuk melakukan di depan mata mereka," kata Andien saat ditemui di Jakarta Pusat.

Metode tersebut diakui Andien sangat efektif. Perlahan tapi pasti, anak-anaknya mulai terbiasa memilah sampah hingga menjaga pola konsumsi harian secara sadar.

"Works sih sejauh ini. Mereka juga ikutan untuk memilah-milih sampah di rumah, kemudian dari pola konsumsinya juga," sambungnya.