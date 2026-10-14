Cara Menanam Pohon Mangga dari Biji hingga Berbuah Lebat dan Manis

JAKARTA - Mangga menjadi buah yang digemari karena rasanya manis dan menyegarkan. Buah tropis ini banyak dicari saat memang sudah memasuki musimnya. Selain membeli bibit di toko tanaman, kamu juga bisa mencoba menanam pohon mangga sendiri dari biji buah yang sudah dikonsumsi.

Cara ini cukup mudah dilakukan, tetapi membutuhkan kesabaran dan perawatan yang tepat agar biji bisa tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Pohon mangga membutuhkan sinar matahari yang cukup, suhu hangat, serta tanah dengan drainase yang baik untuk mendukung pertumbuhannya.

Melansir The Spruce, pohon mangga bisa tumbuh dengan baik di wilayah beriklim tropis dan subtropis yang hangat. Tanaman ini juga bisa ditanam di dalam pot, terutama jika memilih varietas yang berukuran lebih kecil.

Cara Menanam Pohon Mangga dari Biji

Menanam pohon mangga dari biji bisa menjadi kegiatan berkebun yang menyenangkan. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu ikuti.

1. Siapkan Biji Mangga

Biji mangga sebenarnya berada di dalam lapisan luar yang keras dan berserat. Karena itu, kamu perlu membuka lapisan tersebut secara hati-hati untuk mengambil biji di dalamnya.

Pastikan biji yang digunakan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Hindari merusak bagian dalam biji saat membuka lapisan pelindungnya agar peluang tumbuh tetap terjaga.

2. Keluarkan Biji dari Lapisan Pelindung