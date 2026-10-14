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ShopeeFood Berkolaborasi dengan Synchronize Fest 2026, Bisa Pesan Makanan Tanpa Antre Lewat Fitur Pickup

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:54 WIB
ShopeeFood Berkolaborasi dengan Synchronize Fest 2026, Bisa Pesan Makanan Tanpa Antre Lewat Fitur Pickup
Pengunjung bisa membeli makanan tanpa mengantre menggunakan fitur ShopeeFood Pickup di Synchronize Fest 2026. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Antrean panjang untuk akses makanan dan minuman tak jarang menjadi keluhan utama dalam festival musik, membuat sejumlah pengunjung ketinggalan penampilan musisi favorit. Namun dalam Synchronize Fest 2026 yang berlangsung pada 16–18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara, pengunjung bisa membeli makanan tanpa mengantre menggunakan fitur ShopeeFood Pickup.

“ShopeeFood mengerti kebutuhan para pengguna yang hadir dalam festival musik besar seperti Synchronize Fest. Seringkali, mereka ketinggalan penampilan musisi favoritnya karena harus mengantre lama di booth-booth makanan,” ucap Head of Business Development ShopeeFood, Rizkyandi Ramadhan.

“Maka itu, kami menyediakan fitur ShopeeFood Pickup di Synchronize Fest tahun ini, agar mereka bisa membeli makanan tanpa harus antre panjang. Mereka tetap bisa menikmati penampilan musisi favorit tanpa kesulitan akses makan dan minum,” katanya.

Bagi banyak penikmat musik Tanah Air, keunikan festival musik tahunan Synchronize Fest ada pada konsepnya yang mempertemukan puluhan ribu penikmat musik lintas genre dan generasi.

Melihat besarnya animo pengunjung festival tahun ini dengan tema “It’s Not Just a Festival, It’s a Movement”, Synchronize Fest menawarkan fasilitas baru yang membuat para pengunjung bisa memesan makanan dan minuman tanpa mengantre, yakni dengan berkolaborasi bersama ShopeeFood.

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