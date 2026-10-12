Sering Sendawa? Dokter Ungkap Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai

JAKARTA - Bersendawa setelah makan merupakan hal yang wajar. Kebiasaan ini membantu tubuh mengeluarkan udara berlebih dari saluran pencernaan. Namun, bagaimana jika kamu terus-menerus bersendawa sepanjang hari, bahkan ketika tidak sedang makan?

Melansir Hindustan Times, sendawa yang terlalu sering dan berlangsung terus-menerus terkadang bisa menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan pada saluran pencernaan.

Dokter Sandip Pal, Konsultan Senior Gastroenterologi Intervensi dan Hepatologi, menjelaskan bahwa sendawa memang sering terjadi akibat udara yang tertelan. Namun, pada sebagian orang, kondisi ini juga bisa berkaitan dengan gangguan pencernaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sendawa merupakan respons alami tubuh untuk mengeluarkan udara yang tertelan melalui mulut. Menurut dr. Pal, seseorang rata-rata bisa bersendawa sekitar 30 kali sehari.

Ada beberapa kebiasaan dan kondisi yang dapat membuat seseorang lebih sering bersendawa, yakni makan dan minum terlalu cepat, mengonsumsi makanan dan minuman tertentu, stres dan kecemasan, dan menelan udara secara berlebihan.

Kapan Sendawa Bisa Jadi Masalah Serius?