Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Sendawa? Dokter Ungkap Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |17:05 WIB
Sering Sendawa? Dokter Ungkap Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai
Ilustrasi bersendawa. (Foto: dok 8photo/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Bersendawa setelah makan merupakan hal yang wajar. Kebiasaan ini membantu tubuh mengeluarkan udara berlebih dari saluran pencernaan. Namun, bagaimana jika kamu terus-menerus bersendawa sepanjang hari, bahkan ketika tidak sedang makan?

Melansir Hindustan Times, sendawa yang terlalu sering dan berlangsung terus-menerus terkadang bisa menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan pada saluran pencernaan. 

Dokter Sandip Pal, Konsultan Senior Gastroenterologi Intervensi dan Hepatologi, menjelaskan bahwa sendawa memang sering terjadi akibat udara yang tertelan. Namun, pada sebagian orang, kondisi ini juga bisa berkaitan dengan gangguan pencernaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sendawa merupakan respons alami tubuh untuk mengeluarkan udara yang tertelan melalui mulut. Menurut dr. Pal, seseorang rata-rata bisa bersendawa sekitar 30 kali sehari.

Ada beberapa kebiasaan dan kondisi yang dapat membuat seseorang lebih sering bersendawa, yakni makan dan minum terlalu cepat, mengonsumsi makanan dan minuman tertentu, stres dan kecemasan, dan menelan udara secara berlebihan.

Kapan Sendawa Bisa Jadi Masalah Serius?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/298/3229085//perut_begah-IZae_large.jpg
Cara Sederhana Hilangkan Perut Begah dan Susah Bersendawa Setelah Makan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement