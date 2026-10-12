Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Cara Menyimpan Bahan Linen Putih agar Tak Menguning, Hindari Pakai Pelembut Pakaian

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |18:05 WIB
6 Cara Menyimpan Bahan Linen Putih agar Tak Menguning, Hindari Pakai Pelembut Pakaian
Ilustrasi merawat linen putih. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Bahan linen berwarna putih dapat memberikan kesan bersih dan elegan. Namun, rutin mencuci saja tak bisa menjaga warnanya tetap cerah. Cara penyimpanannya juga perlu diperhatikan agar tidak menguning, berjamur, atau mengalami kerusakan.

Dilansir dari Southern Living, linen putih berisiko mengalami perubahan warna meskipun disimpan di lemari. Sisa minyak tubuh, residu deterjen, debu, paparan cahaya, hingga kelembapan dapat memengaruhi kondisi kain seiring waktu.

Salah satu pendiri sekaligus Head of Design di Levtex Home, Joanne Levin, menjelaskan bahwa linen putih dapat menguning meski tidak memiliki noda yang terlihat sebelumnya.

Seorang ahli kebersihan, Veronica Smith, membagikan sejumlah tips untuk menjaga linen putih tetap cerah dan awet. Berikut rangkumannya.

1. Hindari Menyimpan Linen dalam Kantong Plastik

Kantong atau kotak plastik yang tertutup rapat dapat menghambat sirkulasi udara. Alih-alih plastik, gunakan kantong laundry berbahan jaring atau tas berbahan katun kanvas. Wadah tersebut memungkinkan udara bersirkulasi dengan lebih baik, sehingga kelembapan tidak mudah terperangkap.

2. Simpan di Tempat Sejuk, Kering, dan Gelap

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/194/3228941//ilustrasi_merawat_baju_linen-1dH5_large.jpg
Cara Merawat Baju Linen, Tanpa Bikin Menyusut atau Kusut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement