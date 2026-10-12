6 Cara Menyimpan Bahan Linen Putih agar Tak Menguning, Hindari Pakai Pelembut Pakaian

JAKARTA - Bahan linen berwarna putih dapat memberikan kesan bersih dan elegan. Namun, rutin mencuci saja tak bisa menjaga warnanya tetap cerah. Cara penyimpanannya juga perlu diperhatikan agar tidak menguning, berjamur, atau mengalami kerusakan.

Dilansir dari Southern Living, linen putih berisiko mengalami perubahan warna meskipun disimpan di lemari. Sisa minyak tubuh, residu deterjen, debu, paparan cahaya, hingga kelembapan dapat memengaruhi kondisi kain seiring waktu.

Salah satu pendiri sekaligus Head of Design di Levtex Home, Joanne Levin, menjelaskan bahwa linen putih dapat menguning meski tidak memiliki noda yang terlihat sebelumnya.

Seorang ahli kebersihan, Veronica Smith, membagikan sejumlah tips untuk menjaga linen putih tetap cerah dan awet. Berikut rangkumannya.

1. Hindari Menyimpan Linen dalam Kantong Plastik

Kantong atau kotak plastik yang tertutup rapat dapat menghambat sirkulasi udara. Alih-alih plastik, gunakan kantong laundry berbahan jaring atau tas berbahan katun kanvas. Wadah tersebut memungkinkan udara bersirkulasi dengan lebih baik, sehingga kelembapan tidak mudah terperangkap.

2. Simpan di Tempat Sejuk, Kering, dan Gelap