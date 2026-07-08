Cara Merawat Baju Linen, Tanpa Bikin Menyusut atau Kusut

JAKARTA - Saat cuaca lagi panas-panasnya, pakaian berbahan linen sering kali jadi andalan banyak orang. Wajar saja, bahan ini punya sirkulasi udara yang baik, ampuh menyerap kelembapan, dan cepat kering.

Namun, pakaian linen punya masalah klasik: gampang menyusut, berubah bentuk, dan kusut setelah dicuci. Nah, biar baju linen kesayanganmu tetap awet, mulus, dan malah makin lembut seiring berjalannya waktu, yuk pelajari trik perawatan simpel dari pakar pencucian pakaian (dry cleaning), Momoka Kondo, berikut ini!

Kenali Karakteristik Linen

Sebagai serat alami, linen memang sangat nyaman untuk iklim yang panas dan lembap. Sayangnya, bahan ini punya kekurangan, antara lain:

Mudah Menyusut saat Basah : Serat linen bakal mengembang ketika menyerap air dan menyusut saat mengering. Kalau salah cuci, ukurannya bisa berkurang sampai 10 persen! Itulah kenapa baju linen biasanya sengaja dibuat agak longgar demi mengantisipasi penyusutan ini.

: Serat linen bakal mengembang ketika menyerap air dan menyusut saat mengering. Kalau salah cuci, ukurannya bisa berkurang sampai 10 persen! Itulah kenapa baju linen biasanya sengaja dibuat agak longgar demi mengantisipasi penyusutan ini. Gampang Kusut: Gesekan saat dipakai atau selama proses pengeringan sangat mudah memicu kekusutan dan munculnya serat-serat halus (pilling).

Gesekan saat dipakai atau selama proses pengeringan sangat mudah memicu kekusutan dan munculnya serat-serat halus (pilling). Rentan Menguning: Serat linen punya pori-pori besar yang gampang menjebak kotoran, minyak alami kulit (sebum), dan keringat. Kalau noda ini menempel di linen warna putih, tampilannya bakal kelihatan jelas banget dan tidak bisa hilang cuma dengan cucian biasa.

Tips Mencuci Baju Bahan Linen

Merawat linen sebenarnya mudah. Kamu cukup perhatikan beberapa poin penting ini saat mencuci:

Cek Label Perawatan (Care Label): Selalu baca label di baju kamu untuk melihat persentase kandungan linen dan instruksi khususnya, karena tidak semua linen aman masuk mesin cuci.

Selalu baca label di baju kamu untuk melihat persentase kandungan linen dan instruksi khususnya, karena tidak semua linen aman masuk mesin cuci. Pakai Kantong Cuci (Laundry Bag) dan Mode Gentle: Kalau pakai mesin cuci, masukkan baju ke dalam kantong cuci. Pilih mode hand wash atau delicate untuk mengurangi gesekan, dan gunakan detergen khusus pakaian halus.

Kalau pakai mesin cuci, masukkan baju ke dalam kantong cuci. Pilih mode hand wash atau delicate untuk mengurangi gesekan, dan gunakan detergen khusus pakaian halus. Perhatikan Suhu Air: Serat linen sangat sensitif dengan suhu panas. Gunakan air hangat suam-suam kuku atau air dingin di bawah 30°C. Jangan sekali-kali pakai sisa air mandi yang masih panas, ya!

Serat linen sangat sensitif dengan suhu panas. Gunakan air hangat suam-suam kuku atau air dingin di bawah 30°C. Jangan sekali-kali pakai sisa air mandi yang masih panas, ya! Jangan Terlalu Lama Diperas (Spin): Putaran mesin yang terlalu lama bisa membuat serat linen tertekan dan berubah bentuk. Begitu proses spin selesai, langsung keluarkan baju dan jangan didiamkan di dalam mesin.

Bagaimana Cara Mengatasi Noda Menguning?

Untuk menghilangkan noda kuning akibat keringat, gunakan pemutih berbasis oksigen atau enzim yang lebih ramah di serat kain. Rendam pakaian di dalam air dingin atau air hangat (di bawah 30°C) selama sekitar 60 menit agar kandungan protein pada noda bisa terurai dengan maksimal.

Trik Mengeringkan Baju Linen

Hindari Sinar Matahari Langsung: Paparan sinar UV bisa membuat warna linen cepat pudar dan menguning. Jemur di tempat yang teduh dengan ventilasi udara yang baik, atau di dalam ruangan.

Ratakan Kusut saat Masih Lembap: Pas baru keluar dari mesin cuci dan kondisinya masih lembap, langsung ratakan bagian yang kusut dengan tangan, terutama di area kerah, manset, dan jahitan. Cara ini ampuh mengurangi kerutan setelah kering nanti.

Keringkan secara Alami, Stop Pakai Mesin Pengering (Tumble Dryer): Suhu panas ekstrem dari mesin pengering adalah musuh utama yang bikin linen menyusut. Jadi, cukup diangin-anginkan saja.

Trik Jitu Menghilangkan Kerutan

Wajar banget kalau linen tetap agak kusut setelah kering. Kamu bisa merapikannya dengan tiga modal ini:

Setrika Uap: Ini cara paling mantap untuk mengembalikan kehalusan kain linen yang sudah terlanjur kering dan kaku.

Botol Semprotan Air: Kalau tidak ada setrika uap, semprotkan sedikit air bersih ke bagian yang kusut, ratakan dengan tangan, lalu gantung kembali sampai kering.

Uap Kamar Mandi: Cara alternatif yang unik! Gantung baju linen kamu di dalam kamar mandi setelah kamu selesai mandi air panas. Uap hangat yang tertinggal bakal melemaskan serat linen secara alami, sehingga kerutannya lebih mudah diratakan.

Pakaian linen itu sebenarnya kuat dan tahan lama kalau dirawat dengan benar. Kuncinya cuma hindari suhu panas, jangan diperas terlalu lama, jemur di tempat teduh, dan setrika saat dibutuhkan.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.