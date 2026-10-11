Cara Merawat Calathea, Tanaman Hias Berdaun Cantik yang Cocok untuk Dekorasi Rumah

JAKARTA - Calathea menjadi salah satu tanaman hias yang menarik untuk mempercantik interior rumah. Tanaman tropis ini memiliki daun dengan corak unik, mulai dari garis-garis hingga perpaduan warna hijau, putih, dan merah muda. Selain tampilannya yang cantik, daun calathea juga memiliki gerakan khas yang membuatnya semakin menarik.

Mengutip Southern Living, daun calathea dapat bergerak mengikuti ritme harian. Pada siang hari, daunnya cenderung terbuka melebar, sedangkan pada malam hari daunnya terangkat ke atas. Gerakan ini membuat calathea kerap dijuluki prayer plant atau tanaman doa.

Meski berasal dari lingkungan tropis, calathea bisa tumbuh sebagai tanaman hias di dalam ruangan. Kuncinya adalah memperhatikan kebutuhan cahaya, air, kelembapan, dan media tanam agar tanaman tetap sehat.

1. Letakkan di Tempat dengan Cahaya Tak Langsung

Calathea menyukai tempat dengan pencahayaan terang, tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kamu bisa meletakkannya di dekat jendela yang mendapat cahaya matahari tersaring.

2. Media Tanam dengan Drainase yang Baik

Kamu bisa menggunakan campuran media tanam yang mengandung bahan organik, seperti lumut gambut, untuk membantu menjaga kondisi tanah dan mengalirkan kelebihan air.