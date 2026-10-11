Finalis Lomba Korea-Indonesia Bikin Songpyeon Red Ginger, Perpaduan Kue Beras Korea dan Wedang Ronde

JAKARTA - Bagaimana jadinya jika kue beras tradisional Korea dipadukan dengan wedang ronde khas Indonesia? Kreasi itulah yang dibawa Livia bersama timnya dalam babak final Sweet Connection: Korea-Indonesia Collaborated Dessert Contest di Cook & Bake City, SCBD, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Dalam kompetisi yang diikuti 10 tim finalis tersebut, Livia dan rekannya mengolah dessert bernama Songpyeon Red Ginger. Hidangan ini memadukan inspirasi songpyeon dari Korea dengan cita rasa wedang ronde yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Livia menjelaskan, songpyeon merupakan kue beras tradisional Korea. Sementara itu, unsur Indonesia dalam kreasi timnya diambil dari wedang ronde, minuman hangat yang identik dengan bola-bola bertekstur kenyal serta kuah jahe.

“Jadi hari ini kita lagi bikin Songpyeon Red Ginger. Jadi songpyeon itu adalah kue beras tradisional Korea. Red ginger-nya itu kita ambil dari kita fusion jadi wedang ronde,” kata Livia saat ditemui di lokasi acara.

Ia mengatakan bentuk bulat pada ronde menjadi salah satu inspirasi dalam penyajian dessert tersebut. Timnya juga menggunakan kuah wedang ronde untuk memperkuat unsur kuliner Indonesia dalam kreasi yang mereka buat.