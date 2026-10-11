Viral! Tabebuya Bermekaran di Sejumlah Wilayah Indonesia, Jalanan bak Musim Semi Jepang

JAKARTA – Viral di media sosial pemandangan jalanan yang dihiasi bunga tabebuya menjadi daya tarik tersendiri di sejumlah daerah di Indonesia. Fenomena mekarnya bunga ini membuat suasana perkotaan terlihat lebih cantik, mengingatkan pada musim semi di Jepang.

Tabebuya sendiri berasal dari kawasan Amerika Selatan, terutama Brasil, dan dapat tumbuh di negara beriklim tropis. Bunga ini umumnya bermekaran pada musim kemarau.

Pada tahun ini, fenomena mekarnya tabebuya terjadi di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Kota Surabaya, Malang, Jakarta, hingga Bogor. Keberadaan tabebuya di tepi jalan dan kawasan publik membuat pemandangan kota terasa lebih cantik.

1. Kota Surabaya

Surabaya dikenal dengan deretan pohon tabebuya yang ditanam di berbagai ruas jalan. Pemerintah Kota Surabaya bahkan pernah mencatat lebih dari 16 ribu pohon tabebuya tersebar di berbagai penjuru kota berdasarkan pendataan yang diperbarui pada akhir 2022.

Pada April silam, bunga tabebuya berwarna kuning terlihat bermekaran di sepanjang jalan dekat Mal Ciputra World, Surabaya. Tak hanya itu, tabebuya merah muda juga bermekaran di Jalan Frontage Ahmad Yani, membuat suasana Kota Surabaya menjadi lebih indah.

2. Kota Malang