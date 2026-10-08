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Viral! Ibu-Ibu Ini Spill Tren Gamis Lebaran 2027, Model Buka Pintu Jadi Sorotan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |06:05 WIB
Viral! Ibu-Ibu Ini <i>Spill</i> Tren Gamis Lebaran 2027, Model <i>Buka Pintu</i> Jadi Sorotan
Viral tren baju lebaran 2027. (Foto: dok Tangkapan layar TikTok)
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JAKARTA - Meski 2026 belum usai, sebuah video yang menampilkan tren busana muslim unik untuk Lebaran 2027 mendadak viral di media sosial. Kali ini, sekelompok ibu-ibu mencuri perhatian netizen lewat model busana yang mereka sebut sebagai konsep "buka pintu".

Momen unik ini diunggah oleh akun TikTok @sudsrtiindraaa. Dalam video tersebut, tampak sejumlah ibu-ibu tampil kompak mengenakan rompi gamis panjang. Berbeda dari rompi pada umumnya, bagian depan busana ini memiliki belahan tengah menyerupai tirai pintu yang bisa dibuka ke kiri dan ke kanan.

Aksi para ibu-ibu ini kian menyita perhatian saat mereka secara bersamaan membuka bagian depan kain sembari berseru, "Buka pintu!" Mereka bahkan mengeklaim bahwa model unik tersebut merupakan rekomendasi tren busana untuk Hari Raya tiga tahun mendatang.

“Buka pintu Lebaran 2027, buka pintu,” ujar salah satu ibu dalam video tersebut, dikutip Kamis (8/10/2026).

Unggahan tersebut langsung dibanjiri beragam respons jenaka dari warganet. Banyak netizen yang menyoroti kecepatan munculnya tren fashion ini, mengingat tahun 2026 baru berjalan beberapa bulan. Sebagian lainnya bahkan merangkum evolusi tren baju Lebaran dari tahun ke tahun.

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