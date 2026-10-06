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HOME WOMEN LIFE

Cara Menanam Pohon Alpukat di Rumah, Bisa Dimulai dari Sisa Buah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |07:05 WIB
Cara Menanam Pohon Alpukat di Rumah, Bisa Dimulai dari Sisa Buah
Ilustrasi cara menanam pohon alpukat. (Foto: dok chadlervid85/Magnific)
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JAKARTA - Biji alpukat yang biasanya langsung dibuang ternyata bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan tanaman baru. Menanam alpukat dari biji juga cukup mudah dan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan air atau langsung menanamnya di tanah.

Namun, jika berharap tanaman cepat menghasilkan buah, prosesnya membutuhkan kesabaran. Pohon alpukat yang ditanam dari biji dapat membutuhkan waktu sekitar 5–13 tahun atau bahkan lebih untuk berbuah. Selain itu, buah yang dihasilkan belum tentu memiliki karakter yang sama persis dengan alpukat asal bijinya. 

Meski begitu, menumbuhkan alpukat dari biji tetap bisa menjadi kegiatan menarik untuk dilakukan di rumah. Berikut langkah-langkahnya seperti yang dilansir dari Southern Living.

1. Menumbuhkan biji alpukat di air

Cara ini cukup populer karena perkembangan akar bisa terlihat dengan jelas. Siapkan biji alpukat, wadah atau stoples kaca, air, dan beberapa tusuk gigi.

Pertama, cuci biji alpukat hingga bersih dari sisa daging buah. Isi wadah dengan air hampir penuh. Perhatikan bentuk bijinya. Bagian yang lebih lebar ditempatkan di bawah, sedangkan bagian yang lebih runcing menghadap ke atas. Tancapkan beberapa tusuk gigi di sisi biji, kira-kira di bagian tengah, kemudian letakkan biji di atas wadah sehingga tusuk gigi menahannya.

      
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