Maskara Kering Masih Bisa Dipakai, Ini 4 Cara yang Bisa Kamu Lakukan

JAKARTA - Lagi siap-siap buat girls night out, tinggal pakai maskara sebagai sentuhan terakhir agar tampilan lebih memukau. Saat dibuka malah mengering?

Maskara yang kering ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari formula produk, cara penyimpanan yang kurang tepat, hingga terlalu sering memompa aplikator keluar-masuk tabung.

Tapi, jangan khawatir. Dilansir dari Byrdie, maskara kering masih bisa diatasi dengan empat cara ini.

1. Rendam Air Hangat

Tutup maskara dengan rapat lalu rendam di air hangat selama tiga sampai lima menit. Panas dari air dapat membuat formula maskara jadi lebih encer.

Pastikan untuk mengeringkan produk dengan tisu agar tidak ada air yang masuk. Selain direndam, kamu juga bisa membungkus produk dengan handuk hangat sebagai alternatif.

2. Gunakan Larutan Saline

Seorang dermatolog, Ava Shamban, menyarankan untuk memberikan satu atau dua tetes larutan saline ke dalam maskara. Jangan khawatir maskara jadi terlalu encer karena larutan ini lebih kental daripada air.

Setelah diteteskan, tutup tabung maskara dan gulung perlahan di antara kedua telapak tangan selama sekitar satu menit. Cara ini membantu menghangatkan formula sehingga teksturnya lebih mudah digunakan kembali.

3. Oleskan Minyak pada Bulu Mata