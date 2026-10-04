Softlens Tersangkut di Mata? Simak 3 Cara Aman Melepasnya

JAKARTA - Pernah merasa softlens tiba-tiba susah dilepas setelah seharian dipakai? Kondisi ini tentu bikin panik, apalagi kalau lensa terasa menempel di mata atau bergeser ke bawah kelopak.

Tenang, softlens yang tersangkut tidak akan hilang atau masuk ke belakang bola mata. Namun, jangan langsung menariknya dengan paksa karena bisa membuat mata iritasi atau bahkan terluka. Ada cara aman melepasnya agar matamu tetap sehat. Berikut langkah melepas softlens yang tersangkut di mata yang telah dilansir dari Healthline.

Cara Melepas Softlens yang Tersangkut di Mata

Meneteskan cairan pada mata. (Foto: dok Magnific)

1. Utamakan Cuci Tangan

Sebelum menyentuh mata, pastikan cuci tangan menggunakan sabun dan air. Lalu, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Langkah ini penting, karena tangan yang kotor bisa membawa kotoran dan bakteri ke mata.

2. Jangan Langsung Menarik Softlens

Kalau softlens terlihat, tetapi terasa menempel, jangan buru-buru mencubit atau menariknya. Bisa jadi permukaan mata sedang kering, sehingga lensa menempel lebih kuat. Teteskan beberapa tetes saline steril atau obat tetes mata pelumas untuk melembapkan mata. Setelah mata terasa lebih nyaman, coba berkedip beberapa kali.

3. Geser Softlens Secara Perlahan

Setelah mata cukup lembap, lihat ke arah yang berlawanan dari posisi softlens. Jika lensa berada di bagian bawah mata, arahkan pandangan ke atas, begitu pun sebaliknya.