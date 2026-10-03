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Kulit Kepala Gatal Terus? Ini 3 Penyebab Utama dan Solusinya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |09:05 WIB
Kulit Kepala Gatal Terus? Ini 3 Penyebab Utama dan Solusinya
Kepala gatal. (Foto: Freepik)
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KULIT kepala gatal memang selalu bikin tidak nyaman. Baru beberapa menit beraktivitas, rasanya ingin terus menggaruk kepala.

Kalau sesekali, mungkin tidak jadi masalah besar. Namun, kalau terus terjadi dan disertai ketombe, kemerahan, atau kulit yang mengelupas, bisa jadi ada masalah lain pada kulit kepala.

Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kulit kepala terasa gatal, dilansir dari laman My Soda Australia. Mulai dari ketombe hingga reaksi terhadap produk rambut.

Kulit Kepala Gatal

1. Ketombe atau Kulit Kepala Kering

Ketombe menjadi salah satu penyebab kulit kepala gatal yang paling umum. Kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya serpihan kulit yang terlihat pada rambut atau pakaian.

Sementara itu, kulit kepala kering juga bisa menyebabkan rasa gatal dan iritasi. Bedanya, kulit kepala kering lebih berkaitan dengan berkurangnya kelembapan pada kulit.

Ketombe dan kulit kepala kering memang terlihat mirip. Ketombe biasanya menghasilkan serpihan kulit dan dapat disertai rasa gatal, sedangkan kulit kering terjadi ketika kulit kehilangan terlalu banyak air.

Kamu bisa pilih sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala untuk mengatasinya. Jika mengalami ketombe, sampo antiketombe dapat digunakan sesuai petunjuk pada kemasan.

Hindari juga mencuci rambut menggunakan air yang terlalu panas. Air panas dapat membuat kulit kepala semakin kering.

2. Psoriasis Kulit Kepala

Kalau kulit kepalamu gatal dan kemerahan, kamu mungkin mengalami psoriasis kulit kepala. Pada kondisi ini, sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat sehingga menumpuk dan membentuk sisik pada permukaan kulit.

Psoriasis pada kulit kepala juga dapat menyebabkan rasa gatal, kering, bahkan sensasi seperti terbakar. Pada beberapa orang, kerontokan rambut sementara juga bisa terjadi.

Kalau menemukan tanda-tanda tersebut, sebaiknya jangan asal mengganti-ganti produk rambut. Periksakan kondisi kulit kepala ke dokter kulit agar penyebabnya bisa diketahui dan mendapat perawatan yang sesuai.

 

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