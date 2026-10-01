Ternyata Ini Alasan Wajah Anak Tak Boleh Tampak di Media Sosial

JAKARTA - Baru-baru ini wajah anak Alyssa Daguise dan Al Ghazali sempat terlihat dan terekam kamera saat muncul dalam vlog Bunda Maia. Meski hanya terlihat sekilas, namun bagi seorang ibu yang menjaga privasi anaknya, Alyssa sempat menyesal hal tersebut bisa terjadi.

Namun, sebenarnya apa yang menyebabkan seorang ibu tak ingin wajah anaknya terlihat di media sosial? Dampak apa yang akan terjadi?

Kreator konten Siti Khotijah membagikan alasan kenapa orang tua menutupi wajah anak mereka. Menurutnya, alasannya beragam. Ia menjelaskan tiga dampak yang mungkin merugikan orang tua dan anak.

“Yang pertama tentunya privasi dan keamanan. Sekali diunggah, foto anak bisa kesebar kemana aja loh tanpa kita tahu. Dari screenshot, share, sampai masuk ke dataset AI,” ujarnya lewat video di akun TikToknya, dikutip Kamis (1/10/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, banyak orang tua memilih untuk tak menunjukkan wajah penuh si anak demi keamanan buah hatinya.