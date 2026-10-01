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Bolehkah Posting Wajah Anak di Media Sosial? Ini yang Perlu Diperhatikan Ya Moms

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:05 WIB
Bolehkah <i>Posting</i> Wajah Anak di Media Sosial? Ini yang Perlu Diperhatikan Ya Moms
Ilustrasi posting wajah anak di media sosial. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan video wajah anak Alyssa Daguise dan Al Ghazali, Baby Soso, tak sengaja terlihat jelas sekilas dalam vlog Bunda Maia. Selama ini, Alyssa dan Al menjaga privasi wajah anak mereka agar tak terekspos oleh media.

Namun, sebagian orang tua ingin memperlihatkan wajah anak mereka, karena lucu atau menggemaskan. Orang tua juga ingin membagikan momen anak karena berhasil meraih prestasi dan jadi anak yang membanggakan. Mungkin niatnya hanya ingin membagi kebahagiaan. Tapi, sebenarnya, bolehkah posting foto atau video wajah anak? 

Menurut Dokter Spesialis Anak, dr. Tania Paramita, menjelaskan bahwa setiap orang tua posting foto anak ke media sosial itu artinya sedang membentuk jejak digital si anak, karena tak akan bisa dihapus hingga anak dewasa.

Boleh saja memposting wajah atau keseharian anak, tapi dengan cara yang bijak ya Moms. Dokter Tania membeberkan cara yang tepat untuk memposting wajah anak.

“Untuk anak yang sudah cukup umur atau sudah bisa diajak komunikasi dua arah, maka sebaiknya minta inform konsen atau minta izin anak apakah boleh diposting atau tidak,” ujarnya lewat video di akun Instagramnya, dikutip Kamis (1/10/2026).

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