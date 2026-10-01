Viral, Balita Berusia 24 Bulan Jalani Eutanasia Pertama di Belanda

SEBUAH kisah viral di media sosial soal balita berusia 24 bulan jalani Eutanasia pertama di Belanda usai alami sakit parah. Kasus ini menjadi perhatian karena anak tersebut merupakan pasien anak pertama yang diketahui menjalani eutanasia berdasarkan perluasan aturan eutanasia Belanda untuk anak-anak berusia 1 hingga 12 tahun.

Sebelumnya, pemerintah Belanda pada Juni lalu mengungkap bahwa seorang anak telah menjalani eutanasia pada 2025. Namun, saat itu pemerintah tidak memberikan informasi mengenai usia anak maupun penyakit yang dideritanya. Detail mengenai kasus itu muncul dalam laporan resmi pemerintah yang diterbitkan bulan ini.

1. Apa Itu Euntanasia?

Dilansir dari NHS, eutanasia adalah tindakan medis yang secara sengaja mengakhiri kehidupan seseorang untuk mengakhiri penderitaan berat yang tidak dapat disembuhkan atau dikurangi secara memadai. Eutanasia dilakukan berdasarkan aturan hukum serta prosedur medis tertentu.

Belanda merupakan salah satu negara yang mengizinkan eutanasia dengan persyaratan hukum yang ketat. Dokter harus memenuhi sejumlah kriteria kehati-hatian dan setiap kasus wajib dilaporkan serta diperiksa oleh lembaga peninjau.

2. Lahir Prematur dan Mengalami Kerusakan Otak

Dilansir dari Euro News, balita 24 bulan di Belanda itu lahir dalam kondisi prematur. Ia kemudian mengalami sepsis dan pada usia empat bulan didiagnosis mengalami kerusakan otak yang luas.

Anak tersebut juga didiagnosis mengalami bentuk parah cerebral palsy atau lumpuh otak. Dalam perkembangannya, ia diketahui mengalami epilepsi berat.

Kondisinya juga membuat anak tersebut mengalami kesulitan membersihkan dahak dari paru-paru dan saluran pernapasan. Kondisi itu menyebabkan gangguan pernapasan sekaligus meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan pemerintah Belanda, tidak ada perkembangan maupun perbaikan kondisi selama kehidupan singkat anak tersebut.