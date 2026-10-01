Bikin Pangling, Begini Penampilan Mita The Virgin saat Ibadah Umrah

JAKARTA - Penampilan terbaru gitaris duo The Virgin, Cameria Happy Pramita atau yang akrab disapa Mita, mendadak jadi sorotan publik. Musisi yang selama ini dikenal dengan gaya kasual dan cenderung tomboy tersebut sukses menyita perhatian setelah membagikan momen spiritualnya saat menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

Melalui serangkaian unggahan di akun media sosial pribadinya, Mita membagikan potret dirinya yang tampil anggun berbalut busana muslim. Dalam salah satu foto, Mita terlihat berdiri anggun di pelataran Masjidil Haram dengan latar belakang Ka'bah. Mengenakan busana dan hijab serba hitam yang dipadu kacamata, penampilannya memancarkan kesan elegan sekaligus teduh.

Suasana tenang juga terpancar dari potret lainnya saat Mita duduk bersila di bawah payung-payung raksasa Masjid Nabawi. Kali ini, ia memilih tampil serba putih lengkap dengan kacamata hitam dan sarung tangan pelindung.

Tak hanya itu, foto berkonsep low angle yang memperlihatkan Mita berbusana merah marun di bawah kemegahan ukiran dan lampu gantung interior masjid semakin mempertegas pesonanya yang berbeda dari biasanya.

Penampilan Mita saat umrah. (Foto: dok Instagram/mitathevirgin)

Sontak, perubahan gaya busana Mita ini memancing reaksi hangat dari netizen hingga rekan sesama musisi. Kolom komentarnya pun langsung dibanjiri pujian yang mengagumi paras cantiknya. Salah satunya seperti Eks Vokalis Seventeen, Ifan yang tak segan melayangkan pujiannya di kolom komentar.