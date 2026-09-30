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5 Kota Teraman di Indonesia yang Cocok buat Solo Traveling, Ada Jakarta?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:05 WIB
5 Kota Teraman di Indonesia yang Cocok buat <i>Solo Traveling</i>, Ada Jakarta?
Denpasar jadi satu di antara kota teraman untuk solo traveling. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Bagi sebagian orang, bepergian seorang diri atau solo traveling jadi momen yang seru. Solo traveling bisa menjadi saat yang tepat untuk menemukan diri sendiri. Tanpa keriuhan dan itinerary yang padat, solo traveling bisa jadi pilihan berlibur yang pas.

Nah, masih bingung mau traveling ke mana? Berikut deretan kota teraman di Indonesia yang cocok kamu jelajahi untuk solo traveling. 

5 Kota Teraman di Indonesia 2026 

Dikutip dari akun TikTok Paman Regi, berdasarkan laporan dan data dari Global Resident Index, laporan perjalanan dan platform data keamanan yang dirilis hingga awal 2026, ia mengatakan ada lima kota paling aman di Jakarta. Yuk, simak.

1. Jakarta

Monas
Monas. (Foto: dok Ist)

Menurut laporan Global Resident Index 2026, kota ini secara resmi menempati peringkat kedua kota teraman di Asia Tenggara, hanya di bawah Singapura, bahkan melompati Bangkok dan Kuala Lumpur dalam hal keamanan warga. 

Jakarta juga jadi nomor 1 kota paling aman di Indonesia tahun 2026. Banyak wisata yang bisa dijelajahi di Jakarta, seperti Kota Tua, Kebun Binatang Ragunan, dan Monas yang menjadi ikon ibu kota.

2. Denpasar

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