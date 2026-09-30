Cuaca Panas, Ini Warna Baju yang Lebih Adem dan Cara Memadukannya Sesuai Gaya

CUACA panas sering membuat tubuh terasa gerah, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Selain memilih bahan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, warna baju ternyata juga dapat memengaruhi seberapa panas pakaian terasa ketika terkena sinar matahari.

Secara umum, warna-warna terang cenderung memantulkan lebih banyak radiasi matahari dibandingkan warna gelap. Karena itu, pakaian berwarna terang bisa menjadi pilihan ketika cuaca sedang terik.

Namun, bukan berarti harus selalu memakai baju putih. Ada banyak warna lain yang bisa dipadukan dengan gaya sehari-hari tanpa membuat penampilan terlihat monoton.

Dilansir dari Health Line, berikut Deretan Warna Baju yang Lebih Adem:

1. Putih, Pilihan Klasik untuk Cuaca Terik

Putih menjadi salah satu warna yang paling identik dengan pakaian untuk cuaca panas. Warna ini memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya sehingga secara umum lebih sedikit menyerap radiasi dibandingkan warna gelap.

Untuk gaya kasual, kamu bisa memadukan kaus putih dengan celana berbahan linen atau katun berwarna beige. Ingin tampil lebih rapi? Kemeja putih oversized bisa dipadukan dengan celana panjang warna khaki dan sneakers putih.

2. Beige untuk Gaya Minimalis

Warna beige atau krem juga cocok untuk menghadapi cuaca panas. Warnanya yang netral membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai pilihan pakaian.

Untuk tampilan santai, coba kenakan atasan beige dengan celana putih atau celana pendek warna cokelat muda. Palet warna ini juga memberikan kesan clean dan minimalis tanpa terlihat terlalu formal.