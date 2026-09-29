Cara Memotong Labu dengan Mudah, Cuma Butuh 4 Langkah

JAKARTA - Memotong labu utuh terkadang bisa menjadi pekerjaan yang cukup merepotkan. Kulitnya yang keras membuat pisau mudah tersangkut. Jika dipaksakan, tangan juga bisa terpeleset dan berisiko terluka.

Melansir The Standard, seorang petani organik asal Jepang membagikan cara sederhana untuk memotong labu tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Dengan metode ini, labu bahkan bisa terbelah menjadi dua dengan sendirinya.

Cara Memotong Labu dengan Mudah

1. Buat potongan berbentuk segi lima di bagian tangkai

Pertama, posisikan pisau secara vertikal dan buat potongan berbentuk segi lima di sekitar tangkai labu. Tak perlu menekan pisau sekuat tenaga. Pegang pisau dengan stabil, lalu ketuk bagian atas gagangnya secara perlahan agar mata pisau masuk dengan bantuan hentakan.

2. Lakukan hal yang sama di bagian bawah

Setelah bagian atas selesai, balik labu dan buat potongan berbentuk segi lima di bagian bawah, tepat di tengah sisi yang berlawanan dengan tangkai. Jadi, ada dua potongan berbentuk segi lima, masing-masing di bagian atas dan bawah labu.

3. Sambungkan potongan dari kedua sisi

Selanjutnya, mulai dari salah satu sudut segi lima di bagian atas. Buat potongan mengikuti lengkungan labu menuju bagian bawah.