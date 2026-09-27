Viral! Perempuan Ini Bikin Pewarna Rambut dari Kulit Rambutan, Alami dan Hasilnya Keren Abis

JAKARTA - Konten kreator sekaligus hair colorist Beheshte Sadeghi membuat inovasi untuk pewarna rambut dari kulit rambutan. Ia memisahkan rambutan dari buah dan kulitnya.

Kemudian kulit rambutan diproses dengan dicuci sampai bersih, lalu digiling hingga menjadi serbuk dan disaring untuk menghasilkan air.

Pisahkan kulit dan buah rambutan. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram/beheshte.beauty)

Lalu airnya direbus dan dicampurkan dengan bahan-bahan alami, seperti kopi, konsentrat hibiscus, dan teh hitam dan diaplikasikan ke rambut.

Mewarnai rambut. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram/beheshte.beauty)

Hasilnya? Voila! Cantik banget. Video tersebut dibagikan lewat akun Instagram pribadinya. Dengan bahan-bahan alami, tentunya Behesthe membuat pewarna rambut tersebut sangat aman digunakan. Apalagi hasil warnanya sangat tampak nyata dan bikin penampilan semakin menawan.

Hasil pewarna rambut dari kulit rambutan. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram/beheshte.beauty)

Behesthe Sadeghi memang dikenal sebagai konten kreator sekaligus hair styles yang sering do it yourself pewarna rambut dengan bahan-bahan alami. Sebelumnya ia juga sering membagikan hasil eksperimennya dengan berbagai buah-buahan atau sayuran, seperti alpukat, wortel, apel, buah naga, biji labu sampai bawang merah.

Ia tak hanya membuat pewarna rambut dari bahan alami tersebut, tetapi juga menciptakan perawatan rambut lainnya, seperti minyak rambut dan sampo.

Hampir setiap eksperimen ia tak mengambil buahnya, tetap kulit atau biji dari buah atau sayuran tersebut. Jadi, semuanya punya manfaat. Daging buah atau sayuran bisa dimakan, sementara kulit dan bijinya tak dibuang begitu saja.

(Agustina Wulandari )

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