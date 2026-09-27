Fakta soal Gunung Fuji, Saksi Momen Romantis Jerome Polin Melamar Gracia Caroline

JAKARTA - Gunung Fuji jadi saksi momen romantis Jerome Polin saat melamar Gracia Caroline seperti yang diunggah di Instagramnya, Minggu (27/9/2026). Jepang jadi tempat yang spesial bagi perjalanan hidup Jerome, mulai dari mendapat beasiswa hingga bertemu dengan kekasihnya 9 tahun lalu.

Gunung Fuji jadi salah satu ikon di Jepang yang hampir selalu terlintas di pikiran. Gunung dengan bentuk kerucut yang khas ini bukan hanya terkenal karena pemandangannya, tetapi juga memiliki sejarah dan nilai spiritual yang panjang.

Melansir Web Japan, Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian sekitar 3.776 meter. Gunung ini berada di Pulau Honshu, tepatnya di perbatasan Prefektur Yamanashi dan Shizuoka, sekitar 100 kilometer di barat daya Tokyo.

Bentuknya yang hampir simetris dan berdiri cukup terpisah dari pegunungan lain membuat gunung ini menjadi salah satu lanskap paling ikonik di Jepang. Fuji sebenarnya merupakan gunung berapi berbentuk stratovolcano yang terbentuk dari aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Gunung yang terlihat sekarang merupakan hasil dari beberapa fase pembentukan gunung berapi, termasuk bagian yang dikenal sebagai Fuji Tua dan Fuji Muda.

Meski terlihat tenang, Gunung Fuji masih dikategorikan sebagai gunung berapi aktif. Erupsi terakhir yang tercatat terjadi pada 1707, yang dikenal sebagai erupsi Hōei. Letusan tersebut menghasilkan abu vulkanik dalam jumlah besar dan menyebarkannya hingga wilayah Edo, yang sekarang dikenal sebagai Tokyo.