5 Tips Tetap Fit selama Musim Pancaroba

JAKARTA - Musim pancaroba identik dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Suhu bisa berubah dengan cepat, sementara hujan juga mulai lebih sering turun. Kondisi seperti ini membuat tubuh perlu beradaptasi dan tetap dijaga agar tidak mudah terserang penyakit.

Beberapa gangguan kesehatan yang kerap muncul di tengah perubahan cuaca antara lain flu, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, hingga demam berdarah. Karena itu, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting yang bisa dilakukan.

Berikut beberapa kebiasaan yang bisa kamu lakukan untuk menjaga tubuh tetap fit selama musim pancaroba.

1. Perbanyak konsumsi makanan berserat

Asupan makanan bergizi menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan makanan yang kaya serat.

Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Yulita Cindra, SpPD, menjelaskan bahwa serat dari makanan seperti gandum, oat, kacang polong, pir, alpukat, dan brokoli dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus memelihara mikroba baik di dalam usus.