Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Tetap Fit selama Musim Pancaroba

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |14:05 WIB
5 Tips Tetap Fit selama Musim Pancaroba
Ilustrasi tetap fit saat musim pancaroba. (Foto: dok Magnific/benzoix)
A
A
A

JAKARTA - Musim pancaroba identik dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Suhu bisa berubah dengan cepat, sementara hujan juga mulai lebih sering turun. Kondisi seperti ini membuat tubuh perlu beradaptasi dan tetap dijaga agar tidak mudah terserang penyakit.

Beberapa gangguan kesehatan yang kerap muncul di tengah perubahan cuaca antara lain flu, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, hingga demam berdarah. Karena itu, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting yang bisa dilakukan.

Berikut beberapa kebiasaan yang bisa kamu lakukan untuk menjaga tubuh tetap fit selama musim pancaroba.

1. Perbanyak konsumsi makanan berserat

Asupan makanan bergizi menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan makanan yang kaya serat.

Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Yulita Cindra, SpPD, menjelaskan bahwa serat dari makanan seperti gandum, oat, kacang polong, pir, alpukat, dan brokoli dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus memelihara mikroba baik di dalam usus.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213005//hujan-AC0V_large.jpg
BMKG: Waspada Cuaca Terik dan Hujan saat Pancaroba
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement