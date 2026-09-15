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Blok M Masuk Daftar Destinasi Favorit Turis Malaysia, Kuliner Lokal Jadi Magnet Utama

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |09:05 WIB
Blok M Masuk Daftar Destinasi Favorit Turis Malaysia, Kuliner Lokal Jadi Magnet Utama
Blok M masuk daftar destinasi favorit turis Malaysia. (Foto: Okezone)
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BLOK M masuk daftar destinasi favorit turis Malaysia. Kuliner lokal pun jadi magnet utama wisatawan saat berkunjung ke sana.

Ya, wisata kuliner kini tak lagi identik dengan restoran mewah atau hidangan yang sudah terkenal. Makanan lokal yang sederhana, tempat makan yang tersembunyi, hingga jajanan yang mendadak viral di media sosial justru semakin punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Angkringan Blok M

1. Blok M Masuk Daftar Destinasi Favorit Turis Malaysia

Perubahan itu terlihat dari munculnya berbagai tren kuliner dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari fenomena kimpul hingga ramainya kawasan Blok M. Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata melihat perkembangan tersebut sebagai bagian dari perubahan cara wisatawan, khususnya generasi muda, dalam mencari pengalaman kuliner.

Founder Indonesia Gastronomy Network, Vita Datau, mengatakan tren kuliner sebaiknya dibiarkan berkembang mengikuti preferensi wisatawan. Menurutnya, setiap orang memiliki selera berbeda sehingga tujuan wisata kuliner pun bisa sangat beragam.

“Ada yang suka makanan yang memang misalnya pedas, dia akan mengarah ke tempat yang Manado misalnya,” kata Vita dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Selasa 15 September 2026.

Namun, di tengah perubahan selera tersebut, Vita melihat ada satu kecenderungan yang semakin kuat, yakni wisatawan mulai tertarik pada pengalaman kuliner yang lebih lokal.

Makanan atau tempat makan yang sebelumnya hanya dikenal masyarakat sekitar kini bisa ditemukan wisatawan dari berbagai daerah setelah muncul di media sosial. Menurut Vita, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi daerah-daerah yang selama ini belum banyak dikenal sebagai destinasi kuliner.

“Tren-tren yang hadir di Indonesia saat ini karena generasi Gen Z dan karena digital ya, itu sangat menguntungkan. Artinya daerah-daerah tersembunyi itu bisa kita dapatkan dari digital media,” ujarnya.

 

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