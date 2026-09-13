Apa Saja Barang Penting saat Marathon? Namira Adjani Bawa Energy Gel hingga Air Isotonik

BAGI Namira Adjani yang baru saja finis di Sydney Marathon 2026, mempersiapkan perlengkapan sebelum berlari menjadi salah satu hal yang tak kalah penting. Terlebih saat menempuh jarak yang cukup jauh, ia memilih membawa sejumlah asupan untuk menunjang aktivitas larinya.

Dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, Namira mengungkapkan beberapa barang yang biasanya dibawa ketika berlari. Mulai dari air isotonik, salt pack atau salt bar, hingga energy gel.

1. Air Isotonik hingga Salt Pack

Saat ditanya mengenai barang yang dibawa ketika lari, Namira menyebut air isotonik sebagai salah satu bekal. Selain itu, ia juga membawa salt pack atau salt bar.

“Air isotonik, salt pack, salt bar, terus apa lagi ya? Sama energy gel sih, itu aja sih kalau aku,” ujar Namira.

Berbagai asupan tersebut dipilih untuk menunjang kebutuhan tubuh selama melakukan aktivitas fisik. Utamanya ketika berlari dalam durasi atau jarak yang cukup panjang.

2. Namira Pilih Energy Gel

Selain minuman dan asupan elektrolit, Namira juga memasukkan energy gel ke dalam perlengkapan larinya. Bentuknya yang praktis membuat produk tersebut mudah dibawa selama berlari.

Bagi pelari, asupan karbohidrat selama aktivitas dengan durasi panjang dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menjaga ketersediaan energi. Namun, kebutuhan setiap orang dapat berbeda dan penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi serta jenis latihan.