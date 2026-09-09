Apakah Sakit Pinggang saat Hamil Normal? Ini Penyebab dan Cara Meredakannya

SAKIT pinggang menjadi salah satu keluhan yang cukup sering dialami ibu hamil. Namun yang jadi pertanyaan, apakah hal ini normal terjadi pada ibu hamil? Atau menandakan adanya kondisi tertentu?

Biasanya, sakit pinggang sendiri disebabkan sejumlah faktor. Mulai dari perubahan hormon, bertambahnya berat badan, hingga perubahan pusat gravitasi tubuh selama kehamilan.

1. Penyebab Sakit Pinggung Saat Hamil

Dilansir dari Cleveland Clinic, sekitar 40 persen wanita hamil mengalami sakit pinggang pada suatu waktu selama kehamilan. Keluhan ini dapat terjadi kapan saja, tetapi lebih sering muncul pada trimester kedua dan ketiga.

Meski umumnya bukan kondisi yang berbahaya, sakit pinggang saat hamil tetap perlu diperhatikan. Utamanya jika terasa sangat berat atau disertai gejala lain.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan punggung terasa sakit selama kehamilan. Pertama, perubahan hormon. Selama hamil, ligamen dalam tubuh menjadi lebih lunak dan fleksibel sebagai persiapan menghadapi persalinan. Perubahan ini dapat memberikan tekanan tambahan pada persendian di area punggung bawah, panggul, dan pinggul.

Kedua, perubahan pusat gravitasi tubuh. Seiring bertambahnya ukuran dan berat janin, berat tubuh ibu hamil cenderung lebih terkonsentrasi di bagian depan. Kondisi tersebut dapat membuat otot punggung bekerja lebih keras dan menarik tubuh ke depan.

Selain itu, perubahan postur juga dapat memicu sakit pinggang. Otot perut yang meregang dan melemah selama kehamilan dapat membuat postur tubuh berubah. Otot pada punggung kemudian bekerja lebih keras untuk menopang tubuh sehingga meningkatkan tekanan pada punggung.

Kebiasaan berdiri terlalu lama atau membungkuk juga dapat memperparah keluhan. Risiko sakit pinggang saat hamil juga bisa lebih tinggi pada wanita yang sebelumnya sudah memiliki riwayat sakit pinggang, baik sebelum hamil maupun pada kehamilan sebelumnya.

2. Posisi Bayi Bisa Memengaruhi Sakit Pinggang

Posisi janin juga dapat berkontribusi terhadap rasa sakit pada pinggang. Jika kepala janin berada pada posisi yang memberikan tekanan ke tulang ekor atau bagian bawah punggung ibu, rasa nyeri dapat terasa lebih kuat.

Janin yang berukuran lebih besar dari rata-rata juga dapat memberikan tekanan tambahan. Dengan begitu, hal tersebut meningkatkan ketidaknyamanan pada punggung.