Kisah Raditya Dika yang Sempat Terjebak Erupsi Anak Krakatau, Akhirnya Pulang ke Indonesia dari New York

KISAH Raditya Dika yang sempat terjebak erupsi Anak Krakatau menarik diulas. Sebab akhirnya, selebriti Indonesia itu bisa pulang ke Tanah Air dari New York.

Perjalanan Raditya Dika pulang dari New York ke Jakarta berubah menjadi perjalanan panjang setelah penerbangannya terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam unggahan Instagram, Radit menceritakan perjuangannya untuk kembali ke Indonesia sepulang dari New York.

1. Raditya Dika Sempat Terjebak Erupsi Anak Krakatau

Raditya Dika menceritakan, awalnya penerbangan dari New York menuju Doha berlangsung aman. Namun, masalah muncul ketika dirinya melanjutkan penerbangan dari Doha menuju Jakarta.

Saat pesawat sudah berada di atas Sri Lanka, penerbangan itu terpaksa berputar balik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Di waktu yang sama, bandara di Jakarta juga sedang ditutup sehingga Raditya Dika tak bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Air.

“New York ke Doha aman. Doha ke Jakarta, di atas Sri Lanka, pesawat muter balik karena erupsi gunung. Bandara Jakarta tutup,” tulis Raditya.

2. Cari Alternatif Penerbangan

Akhirnya Radit mengambil keputusan untuk terbang ke Singapura. Dari sana, ia awalnya berencana mencari penerbangan lanjutan menuju Surabaya atau menggunakan alternatif perjalanan lain untuk bisa kembali ke Indonesia.

Namun, rencana itu kembali menemui jalan buntu. Ia mengaku seluruh tiket penerbangan yang dibutuhkannya sudah penuh.

“Dengan banyak pertimbangan pergilah ke Singapura, niatnya dari sana tinggal nyambung ke Surabaya/alternatif lain. Eh semua tiket penuh. Wakwaw,” cerita Raditya Dika.