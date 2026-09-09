Outfit Sederhana Putri Leonor di Hari Pertama Kuliah, Tetap Elegan hingga Curi Perhatian

PUTRI Leonor dari Spanyol resmi memulai babak baru dalam pendidikannya. Setelah menyelesaikan tiga tahun pelatihan militer, pewaris takhta Spanyol tersebut kini kembali mengenakan busana sipil untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa.

Pada Senin, 7 September 2026, Putri Leonor tiba di Carlos III University of Madrid. Dia memulai program sarjana Ilmu Politik selama empat tahun.

1. Tampil Sederhana namun Tetap Elegan

Dilansir dari Town & Country, Putri Leonor tampil sederhana namun tetap elegan. Ia mengenakan celana jeans berwarna biru tua yang dipadukan dengan blus putih dari label asal Spanyol, Zara.

Penampilannya kemudian dilengkapi dengan sebuah aksesori yang mencuri perhatian. Dia mengenakan kalung Elsa Peretti “Open Heart” berbahan sterling silver dari Tiffany & Co.

Kalung tersebut memberikan sentuhan elegan pada penampilan Leonor yang terkesan kasual. Perpaduan jeans, blus putih, dan aksesori perak membuat gaya sang calon ratu terlihat sederhana, tetapi tetap berkelas.

2. Curi Perhatian

Setibanya di kampus Getafe, yang berjarak sekitar 16 kilometer dari pusat Madrid, Leonor disambut oleh sejumlah pejabat universitas. Di usia 20 tahun, Leonor kini memasuki lingkungan akademik setelah sebelumnya menjalani pendidikan militer secara intensif.

Leonor akan menempuh pendidikan selama empat tahun di Carlos III University. Program yang dipilihnya tidak hanya berfokus pada ilmu politik, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain.

Selama kuliah, Putri Leonor akan mempelajari humaniora, hukum, ekonomi, sosiologi, sejarah, hingga hubungan internasional. Leonor diterima di universitas tersebut melalui jalur seleksi bagi siswa yang menyelesaikan pendidikan menengah di luar negeri.

Sebelumnya, Putri Leonor meraih ijazah sekolah menengah dari UWC Atlantic College, sekolah asrama bergengsi di Wales, Inggris, pada 2023. Pilihan studi tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Leonor sebagai calon ratu Spanyol. Pengetahuan mengenai politik, hukum, ekonomi, serta hubungan internasional dinilai relevan dengan perannya di masa mendatang.