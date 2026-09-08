Potret Gemas Brisia Jodie Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Pamer Baby Bump Bareng Jonathan Alden

POTRET gemas Brisia Jodie umumkan kehamilan anak pertama curi perhatian. Dalam foto yang diunggah di Instagramnya itu, Jodie pamer baby bump yang mulai membesar.

Tak sendirian, Brisia Jodie berfoto bersama sang suami, Jonathan Alden. Pasangan ini pun langsung banjir ucapan selamat dan doa untuk kelancaran kehamilannya.

1. Brisia Jodie Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Kabar kehamilan itu dibagikan Brisia Jodie melalui unggahan Instagram terbarunya. Dalam beberapa foto yang diunggah, Jodie tampak berpose bersama Alden dengan latar pemandangan hijau.

Salah satu foto memperlihatkan Alden mengecup pipi Jodie sambil meletakkan tangannya di perut sang istri yang mulai membuncit. Jodie juga tampak tersenyum bahagia dalam balutan outfit bernuansa hitam dan putih yang memperlihatkan baby bump-nya.

Sembari memberi kabar bahagia itu ke publik, Jodie menuliskan pesan singkat dalam caption unggahannya.

“Can’t keep this little secret anymore… BABY ON THE WAY,” tulis Brisia Jodie.