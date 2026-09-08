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6 Tips Merawat Rambut Keriting agar Tetap Lembut, Lembap, dan Mudah Diatur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |07:05 WIB
6 Tips Merawat Rambut Keriting agar Tetap Lembut, Lembap, dan Mudah Diatur
Ilustrasi merawat rambut keriting. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rambut keriting memang punya daya tarik tersendiri. Teksturnya yang bergelombang, membentuk ikal, hingga keriting rapat membuat penampilan terlihat lebih unik. Namun, di balik keindahannya, rambut dengan tekstur keriting dan ikal juga membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam hal kelembapan.

Dikutip dari Byrdie, minyak alami dari kulit kepala pada rambut keriting lebih sulit menyebar hingga ke ujung rambut karena bentuk batang rambut yang berliku. Kondisi ini membuat rambut keriting lebih mudah kering, kusut, dan mengembang.

Lalu, bagaimana cara menjaga rambut keriting agar tetap lembap dan sehat? Berikut beberapa tips dari penata rambut profesional yang bisa dicoba.

1. Gunakan Sampo dan Kondisioner yang Melembapkan

Langkah pertama untuk menjaga kelembapan rambut adalah memilih sampo dan kondisioner yang memang ditujukan untuk rambut kering atau bertekstur.

Mencuci rambut memang penting untuk menghilangkan kotoran dan sisa produk. Namun, proses pembersihan juga bisa menghilangkan minyak alami rambut. Pada rambut keriting yang memang lebih rentan kering, penggunaan produk yang terlalu keras bisa membuat kondisinya semakin kering. 

Jika rambut memiliki banyak penumpukan produk, sampo pembersih mendalam atau clarifying shampoo bisa digunakan terlebih dahulu. Setelah itu, lanjutkan dengan sampo yang melembapkan agar rambut kembali mendapatkan hidrasi.

Untuk tambahan kelembapan, perawatan kondisioner intensif atau deep conditioning dapat dilakukan sekitar satu kali seminggu.

2. Jangan Lewatkan Leave-In Conditioner

Ilustrasi merawat rambut keriting. (Foto: dok Magnific/wayhomestudio)
Ilustrasi merawat rambut keriting. (Foto: dok Magnific/wayhomestudio)

      
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