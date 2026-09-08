Besok! ShopeeFood Diskon Hingga 99%, Flash Sale Rp99 dan Promo Lainnya

JAKARTA – Masih dalam semangat Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September, ShopeeFood menawarkan berbagai promo menarik melalui kampanye 9.9 Super Food Day di sepanjang September. Melalui kampanye ini, pelanggan dapat menikmati beragam penawaran menarik mulai dari Flash Sale, Deals, Checkout Murah, Gratis Ongkir XTRA, hingga ShopeeFood Mission dengan hadiah utama mobil.

Rangkaian promo tersebut menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati beragam pilihan menu dan merchant ShopeeFood dengan harga spesial. Di sisi lain, program ini turut membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk semakin dikenal dan ramai pelanggan.

Melalui keterangan tertulis, Rizkyandi Ramadhan, Head of Business Development ShopeeFood, mengatakan bahwa kampanye 9.9 Super Food Day adalah salah satu cara ShopeeFood memanjakan para penggunanya dalam momentum Hari Pelanggan Nasional.

“Melalui kampanye ShopeeFood 9.9 Super Food Day, kami ingin mengapresiasi kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan berbagai promo untuk menikmati kuliner favorit dengan harga terjangkau,” ujarnya.

“Kami berharap antusiasme pelanggan selama periode kampanye juga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Merchant,” katanya.