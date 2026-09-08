Pulang dari Bangkok, Ayu Dewi Malah Terjebak di Bali akibat Erupsi Anak Krakatau

JAKARTA - Presenter Ayu Dewi turut mengalami imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Diketahui, Ayu Dewi baru saja kembali dari Bangkok.

Namun pada Senin (7/9/2026), Ayu Dewi membagikan kisahnya yang tak bisa langsung kembali ke ibu kota melalui jalur udara karena penerbangan menuju Jakarta ditutup sementara waktu. Ayu justru harus terbang lebih dulu ke Bali karena penerbangan ke Jakarta belum bisa dilakukan.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ayu Dewi mengungkapkan dirinya baru tiba di Bali sekitar pukul 17.55 WITA setelah penerbangan dari Bangkok. Setibanya di Bali, Ayu bahkan harus berputar di udara selama sekitar 15 menit sebelum pesawat akhirnya bisa mendarat karena kondisi runway yang dipenuhi lalu lintas penerbangan.

“Alhamdulillah, bisa sampe di Bali jam +/- 17.55 WITA, muter di atas 15 menitan karena penuh traffic runwaynya,” tulis Ayu Dewi.

Lega Tiba di Indonesia

Meski belum bisa langsung pulang ke Jakarta, Ayu mengaku lega karena setidaknya sudah berhasil kembali ke Indonesia.

“Karena penerbangannya tadi cuma ada ke DPS pilihan yang ke Indonesia-nya, lega udah bisa sampe negara sendiri cuma masih bingung pulang balik ke JKT-nya pake apa,” lanjutnya.

Namun persoalan belum selesai setelah tiba di Bali. Ayu kemudian mencoba mencari alternatif penerbangan menuju sejumlah kota di Pulau Jawa agar bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan kereta.