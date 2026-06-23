Ayu Dewi dan Suami Rayakan Anniversary Ke-14, Regi Datau: Kebahagiaan Istri adalah Kunci Rumah Tangga

JAKARTA - Memasuki usia pernikahan ke-14 tahun, pasangan Ayu Dewi dan Regi Datau membagikan pandangan mereka tentang menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan masing-masing. Bagi Regi, kebahagiaan pasangan menjadi salah satu kunci penting dalam membangun hubungan yang langgeng.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade menjalani kehidupan bersama, ia belajar bahwa perhatian kepada pasangan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk yang mewah atau berlebihan. Hal-hal sederhana yang membuat pasangan merasa dihargai justru sering kali memiliki makna lebih besar.

"Menurut saya, ketika istri merasa bahagia, nyaman, dan percaya diri dengan dirinya sendiri, energi positif itu akan berdampak pada seluruh keluarga," ujar Regi Datau.

Ia menambahkan, salah satu hal penting dalam hubungan adalah memahami kebutuhan pasangan dan memberi ruang bagi mereka untuk tetap menjadi diri sendiri.

"Kadang bukan soal hadiah mahal. Yang lebih penting adalah memahami dan mendengarkan hal-hal yang memang berarti bagi pasangan," lanjutnya.

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