Cara Membersihkan Rambut yang Terkena Abu Vulkanik, Jangan Asal Keramas

JAKARTA - Paparan abu vulkanik tidak hanya dapat mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga membuat rambut dan kulit kepala dipenuhi partikel halus. Karena itu, rambut yang terkena abu perlu dibersihkan dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit kepala.

Abu vulkanik dapat mengandung partikel mineral dan material keras berukuran sangat kecil. Menggosok rambut atau kulit kepala terlalu kuat saat masih terdapat abu berisiko menimbulkan gesekan dan iritasi.

Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk membersihkan rambut setelah terkena abu vulkanik.

1. Bersihkan Sisa Abu Sebelum Masuk Kamar Mandi

Jika memungkinkan, singkirkan terlebih dahulu abu yang masih menempel di permukaan rambut sebelum mandi. Lakukan secara perlahan di luar ruangan dengan tetap menggunakan masker agar partikel abu tidak mudah terhirup.

Anda dapat menggoyangkan atau menyisir rambut secara lembut untuk melepaskan abu yang masih kering. Hindari mengibaskan rambut dengan keras karena justru dapat membuat partikel abu beterbangan.