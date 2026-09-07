Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Membersihkan Rambut yang Terkena Abu Vulkanik, Jangan Asal Keramas

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |09:15 WIB
Cara Membersihkan Rambut yang Terkena Abu Vulkanik, Jangan Asal Keramas
Cara Membersihkan Rambut yang Terkena Abu Vulkanik, Jangan Asal Keramas (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Paparan abu vulkanik tidak hanya dapat mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga membuat rambut dan kulit kepala dipenuhi partikel halus. Karena itu, rambut yang terkena abu perlu dibersihkan dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit kepala.

Abu vulkanik dapat mengandung partikel mineral dan material keras berukuran sangat kecil. Menggosok rambut atau kulit kepala terlalu kuat saat masih terdapat abu berisiko menimbulkan gesekan dan iritasi.

Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk membersihkan rambut setelah terkena abu vulkanik.

1. Bersihkan Sisa Abu Sebelum Masuk Kamar Mandi

Jika memungkinkan, singkirkan terlebih dahulu abu yang masih menempel di permukaan rambut sebelum mandi. Lakukan secara perlahan di luar ruangan dengan tetap menggunakan masker agar partikel abu tidak mudah terhirup.

Anda dapat menggoyangkan atau menyisir rambut secara lembut untuk melepaskan abu yang masih kering. Hindari mengibaskan rambut dengan keras karena justru dapat membuat partikel abu beterbangan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/482/3232169/keram-XIbc_large.jpg
2 Gerakan Sederhana Bisa Cegah Keram saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040129/keramas-I1VN_large.jpg
Ini Sederet Kesalahan yang Kerap Dilakukan saat Keramas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021632/rambut-masih-basah-dibawa-tidur-bolehkah-PPG75dnWHF.jpg
Rambut Masih Basah Dibawa Tidur, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/611/2780194/5-cara-keramas-yang-ideal-rambut-jadi-tak-mudah-rontok-LQODleZuMl.jpeg
5 Cara Keramas yang Ideal, Rambut Jadi Tak Mudah Rontok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/611/2710292/5-kesalahan-saat-keramas-pakai-sampo-duluan-sebelum-kondisioner-termasuk-DT8WIxczEV.JPG
5 Kesalahan Saat Keramas, Pakai Sampo Duluan Sebelum Kondisioner Termasuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/611/2689406/5-tips-dan-trik-keramas-yang-benar-sesuai-ajaran-dermatologis-4gLFHiI7lV.jpg
5 Tips dan Trik Keramas yang Benar Sesuai Ajaran Dermatologis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement