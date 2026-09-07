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Cara Cek Kualitas Udara Sebelum Bepergian di Tengah Abu Vulkanik Anak Krakatau

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |08:05 WIB
Cara Cek Kualitas Udara Sebelum Bepergian di Tengah Abu Vulkanik Anak Krakatau
Cara cek kualitas udara. (Foto: Freepik)
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CARA cek kualitas udara sebelum bepergian menarik diulas. Sebab, masyarakat kini tengah soroti kualitas udara usai adanya paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Mengecek kualitas udara penting dilakukan jika ingin bepergian, terutama saat ada erupsi gunung api, asap, atau polusi udara. Hal ini penting untuk menentukan apakah kondisi aman untuk beraktivitas di luar.

Gunung Anak Krakatau

Di zaman yang sudah semakin canggih ini, mengecek kualitas udara mudah dilakukan. Bahkan, pengecekan bisa dilakukan lewat telefon genggam.

Berikut cara cek kualitas udara sebelum bepergian:

1. Cek indeks kualitas udara (AQI)

Salah satu cara cek kualitas udara sebelum bepergian dengan cek indeks kualitas udara (AQI). Gunakan aplikasi atau situs pemantau kualitas udara untuk melihat kondisi di lokasi tujuan. Perhatikan kategori seperti baik, sedang, tidak sehat, hingga berbahaya.

2. Periksa informasi BMKG

Cara kedua untuk tahu kondisi udara di Indonesia adalah cek informasi kualitas udara dan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Data ini dapat membantu melihat kondisi atmosfer dan potensi penyebaran polutan.

3. Jika ada erupsi, cek informasi PVMBG

AQI saja tidak cukup ketika ada aktivitas gunung api. Periksa informasi resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), khususnya mengenai sebaran abu vulkanik dan rekomendasi wilayah yang perlu dihindari.

4. Lihat arah dan kecepatan angin

Abu vulkanik maupun polusi dapat terbawa angin. Kondisi di tempat keberangkatan belum tentu sama dengan lokasi tujuan.

 

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