Harga Avtur Naik Lagi, Siap-Siap Extra Budget Buat yang Liburan Naik Pesawat

BUAT kamu yang sedang merencanakan liburan naik pesawat dalam waktu dekat, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Harga avtur kembali naik!

Naiknya harga avtur akan mempengaruhi harga tiket pesawat. Per September 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat mencapai Rp23.315 per liter, naik sekitar 6,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan ini kemudian membuat pemerintah kembali menyesuaikan batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Artinya, wisatawan yang sudah punya rencana terbang sebaiknya mulai menyiapkan budget ekstra, terutama jika perjalanan dilakukan saat permintaan tiket sedang tinggi.

1. Fuel Surcharge Tiket Pesawat Naik Jadi Maksimal 40 Persen

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menaikkan batas maksimal fuel surcharge untuk penerbangan kelas ekonomi menjadi 40 persen dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok layanan. Angka tersebut meningkat dari maksimal 30 persen pada Agustus 2026.

Meski demikian, angka 40 persen tersebut merupakan batas maksimal, bukan berarti semua maskapai otomatis mengenakan tambahan sebesar itu. Besaran yang diterapkan tetap bergantung pada kebijakan masing-masing maskapai dan kondisi pasar.

Kemenhub juga menyatakan akan terus mengawasi penerapan tarif, termasuk memastikan komponen fuel surcharge dicantumkan secara transparan dalam tiket.

2. Kenapa Harga Avtur Bisa Mempengaruhi Tiket Pesawat?

Avtur merupakan salah satu komponen penting dalam biaya operasional maskapai. Ketika harga bahan bakar pesawat naik, biaya yang harus dikeluarkan maskapai juga berpotensi meningkat.

Pemerintah sebelumnya menyebut komponen bahan bakar dapat menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional maskapai. Karena itu, perubahan harga avtur bisa memberikan tekanan terhadap harga tiket, meskipun harga tiket tidak hanya ditentukan oleh biaya bahan bakar.

Selain avtur, maskapai juga harus menanggung biaya seperti perawatan pesawat, sewa atau kepemilikan armada, kru, bandara, navigasi, serta berbagai biaya operasional lainnya. Jadi, kenaikan harga avtur tidak otomatis berarti harga setiap tiket naik dengan persentase yang sama.