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Kisah Pelatih Legendaris Bulu Tangkis Herry IP dengan Putrinya Karen Aprilia: Anak Terharu Didampingi Ayah Berlaga

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |19:05 WIB
Kisah Pelatih Legendaris Bulu Tangkis Herry IP dengan Putrinya Karen Aprilia: Anak Terharu Didampingi Ayah Berlaga
Herry IP dan Karen Aprilia. (Foto: Instagram/@karen.aprilia)
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KISAH pelatih legendaris bulu tangkis Indonesia, Herry Iman Pierngadi atau yang akrab disapa Herry IP, dengan putrinya, Karen Aprilia, menarik diulas. Sebab, ayah dan anak ini sama-sama terus berjuang gapai mimpi di badminton.

Herry IP terus berjuang membawa anak didiknya di pelatnas Malaysia kini bisa meraih hasil manis. Sementara sang putri, Karen, dia ternyata juga tengah berjuang menjadi pemain bulu tangkis profesional.

Herry IP dan Karen Aprilia

1. Kisah Herry IP dengan Karen Aprilia

Bagi Karen Aprilia Putri, bulu tangkis bukan sekadar olahraga. Di balik setiap pertandingan dan latihan yang dijalaninya, ada sebuah mimpi sederhana yang ingin ia wujudkan. Dia ingin tampil di turnamen luar negeri dengan ayah dan ibunya berada di tribun untuk menyaksikan perjuangannya secara langsung.

Mimpi itu mungkin sulit diwujudkan karena kesibukan sang ayah. Pasalnya, Herry IP masih sibuk menangani pemain. Herry IP kini tercatat jadi pelatih ganda putra di pelatnas Malaysia.

Kini, salah satu impian terbesar Karen itu dapat terwujud. Dia baru saja tampil dalam sebuah turnamen di luar negeri dengan ayah dan ibunya menyaksikan langsung dari pinggir lapangan.

Tepatnya, Karen berlaga di Malaysia International Series 2026. Dalam ajang yang digelar pada 1 hingga 6 September itu, Herry IP bisa hadir langsung di venue pertandingan karena digelar di Malaysia, tepatnya di Kompleks Olahraga MBI, Ipoh, Malaysia.

Sayangnya, langkah Karen tak berjalan panjang di ajang tersebut. Dia harus terhenti di babak-babak awal. Meski begitu, Karena tetap bangga bisa tampil di Malaysia International Series 2026.

 

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