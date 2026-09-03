Manfaat Marathon bagi Namira Adjani Bukan Sekadar Jaga Kesehatan, tapi Juga Melatih Mental

RUNNER dan content creator, Namira Adjani, jadi salah satu selebriti perempuan Indonesia yang berhasil finis di Sydney Marathon 2026. Dia pun ungkap manfaat marathon bagi dirinya.

Ternyata, Namira tak hanya merasakan manfaat dari segi kesehatan. Putri dari Alya Rohali ini juga merasakan dampak dari segi mental.

1. Finis di Sydney Marathon 2026

Ya, Namira jadi salah satu selebriti perempuan Indonesia yang ambil bagian di Sydney Marathon 2026 yang digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026. Dari 41.000 pelari yang ambil bagian, Namira berhasil finis dengan catatan waktu 3 jam 54 menit.

Kesuksesan Sydney Marathon 2026 membuat Namira melengkapi perjalanan 7 World Marathon Majors. Sebelumnya dia sudah ikuti sejumlah ajang marathon besar dunia.

Dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, Namira bercerita soal pengalamannya menjalani Sydney Marathon 2026. Dia mengaku mengikuti maraton bukan sekadar tentang menjaga kesehatan atau mengejar pencapaian fisik. Lari jarak jauh juga memberikan manfaat bagi mental dan daya juang seseorang.

Namira menilai, ketika seseorang memutuskan mengikuti maraton, mau tidak mau mereka harus konsisten menjalani latihan. Rutinitas tersebut membuat tubuh menjadi lebih sehat karena terbiasa berolahraga.

Namun, manfaat yang dirasakan tidak berhenti pada kesehatan fisik. Menurut Namira, latihan dan pengalaman menyelesaikan maraton juga dapat membuat seseorang memiliki mental yang lebih kuat.

“Aku merasa maraton ini tuh bisa bikin mental kita tuh lebih tough. Mental kita tuh jadi lebih kuat dan itu ngaruh juga ke kegiatan kita di kehidupan sehari-hari,” ujar Namira.