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Wisata Nepal yang Jadi Favorit Wisatawan, Ada Everest hingga Gokyo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |09:05 WIB
Wisata Nepal yang Jadi Favorit Wisatawan, Ada Everest hingga Gokyo
Everest Base Camp. (Foto: dok Dewan Pariwisata Nepal)
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JAKARTA - Nepal menjadi salah satu negara yang menarik perhatian wisatawan, terutama bagi pencinta alam dan petualangan. Berada di kawasan Himalaya, wilayah ini menawarkan pemandangan pegunungan tinggi, lembah, danau glasial, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan budaya lokal.

Salah satu daya tarik terbesarnya tentu saja Mount Everest. Namun, wisata Nepal sebenarnya tidak hanya soal gunung tertinggi di dunia. Ada sejumlah destinasi lain yang juga populer di kalangan wisatawan.

Yuk, mari mengenal sederet destinasi lain di Nepal yang punya pesona alam menakjubkan.

1. Everest Base Camp

Dilansir dari Dewan Pariwisata Nepal, bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung suasana Himalaya, Everest Base Camp menjadi salah satu destinasi yang paling populer. Nepal Tourism Board bahkan menyebut kawasan Everest sebagai salah satu wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh para pendaki di Himalaya. 

Perjalanan menuju Everest Base Camp umumnya dimulai dari Lukla dan melewati sejumlah tempat seperti Namche Bazaar, Tengboche, Dingboche, Lobuche, hingga Gorak Shep sebelum mencapai base camp.

Sepanjang perjalanan, wisatawan bisa menikmati panorama pegunungan seperti Everest, Lhotse, dan Ama Dablam. Ada pula kesempatan untuk melihat kehidupan masyarakat Sherpa yang tinggal di kawasan Himalaya.

      
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