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Bubur untuk Sarapan, Benarkah Sehat? Ternyata Ini 5 Manfaatnya bagi Tubuh

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |08:05 WIB
Bubur untuk Sarapan, Benarkah Sehat? Ternyata Ini 5 Manfaatnya bagi Tubuh
Manfaat bubur untuk sarapan. (Foto: Freepik)
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BUBUR sudah lama menjadi salah satu menu sarapan favorit masyarakat. Tak hanya di Indonesia, tetapi berbagai negara lainnya, termasuk Thailand.

Bubur jadi pilihan favorit untuk sarapan karena mudah disantap, mudah dicerna, mengenyangkan, dan harganya terjangkau. Banyak orang memilih bubur sebagai sarapan karena dianggap memiliki beragam manfaat bagi kesehatan.

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Namun, masih banyak yang bertanya-tanya, apakah makan bubur di pagi hari benar-benar baik? Lalu, apa saja manfaatnya?

Dilansir dari Punthai, berikut 5 manfaat bubur untuk sarapan:

1. Mudah dicerna dan cocok untuk sarapan

Bubur dimasak hingga teksturnya lembut dan lunak sehingga lebih mudah dicerna dibandingkan nasi biasa. Pada pagi hari setelah bangun tidur, sistem pencernaan belum bekerja secara maksimal.

Mengonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti bubur dapat membantu mengurangi risiko kembung, gangguan pencernaan, serta tidak membuat lambung bekerja terlalu berat.

2. Mengandung beragam nutrisi

Bubur dapat menjadi makanan yang cukup lengkap secara nutrisi, tergantung bahan yang digunakan. Karbohidrat berasal dari nasi, protein dari daging, lemak dari telur atau minyak, sementara vitamin dan mineral dapat diperoleh dari sayuran, rempah, dan bahan pelengkap lainnya.

Jika dikonsumsi sebagai sarapan, bubur dapat membantu menyediakan energi dan nutrisi untuk menjalani aktivitas di pagi hari tanpa membuat perut terasa terlalu berat.

 

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Topik Artikel :
Makanan Sarapan Bubur Bubur Ayam
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