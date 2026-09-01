Jadi Inspirasi, Ini Cara Putri Titian Abadikan Karya si Buah Hati

JAKARTA - Karya gambar si kecil mungkin tampak seperti coretan warna-warni. Namun, dalam genggaman Putri Titian, karya buah hatinya bisa jadi kenangan sepanjang masa.

Putri Titian, artis yang dulu dikenal sering menghiasi layar FTV, membagikan momen saat dirinya mengabadikan gambar hasil karya buah hatinya. Ia memamerkannya di atas kanvas besar dan dipajang di salah satu ruangan rumahnya.

Momen itu ia bagikan lewat video di akun Instagram pribadinya dengan menyelipkan caption, “Ngumpulin nya 5 tahun, nyusun nya semingguan, di bikin nya pakai playlist 90an.. Voilaaa.. ini dia karya anak-anakku yang harga nya gak ada yang sanggup nawar :).”

Dalam video tersebut, tampak Tian, sapaan akrabnya, dengan riang menempelkan gambar-gambar di atas kanvas. sembari bernyanyi diiringi lagu tahun 90an, Tian menata gambar hingga menjadi satu kesatuan yang artistik.

Tian, menyusun karya tersebut dalam waktu satu minggu dari hasil karya yang telah dikumpulkannya selama 5 tahun. Gambar yang disatukan dalam satu kanvas besar jadi tampak colorful dan ceria, khas anak-anak. Dalam kolom komentar, Tian menyebut bahan yang digunakan selain kanvas adalah lem, varnish agar gambar tak mudah pudar, dan finishing dengan resin.

Jadi Inspirasi Para Ibu

Kegiatan Tian ini jadi sorotan para netizen, bahkan dari sesama artis Tanah Air. Mereka menyebut aksi Tian ini jadi inspirasi para ibu.

Chelsea Olivia memberikan komentarnya, “Waaahh keren bngt jadinya.. ❤️ Thank you tian udh memberikan inspirasi ❤️.”