Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lionel Messi Dapat Pesan Haru dari Antonella Roccuzzo Usai Pensiun dari Timnas Argentina: Sebuah Kehormatan Berada di Sisimu

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |20:05 WIB
Lionel Messi Dapat Pesan Haru dari Antonella Roccuzzo Usai Pensiun dari Timnas Argentina: Sebuah Kehormatan Berada di Sisimu
Antonella Roccuzzo dan Lionel Messi. (Foto: Instagram/@Antonelaroccuzzo)
A
A
A

LIONEL Messi resmi pensiun dari Timnas Argentina. Sang istri, Antonella Roccuzzo, pun tulis pesan mengharukan untuk perjuangan Messi selama ini bersama Timnas Argentina.

Antonela pun merasa bangga bisa terus mendapingi Messi dalam meniti kariernya. Kini, dia siap menemani Messi memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia sepakbola.

Viral Foto Antonela Roccuzzo Dipangku Cristiano Ronaldo Sampai Bikin Lionel Messi Bengong, Ini Fakta Sebenarnya!

1. Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina

Ya, Messi secara resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina usai berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Pengumuman itu disampaikan La Pulga -julukan Lionel Messi- lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026.

Messi mengaku keputusannya diambil dengan pertimbangan yang matang. Utamanya setelah Messi tampil di final Piala Dunia 2026. Kala itu, dia gagal membawa Argentina pertahankan gelar usai kalah Spanyol dengan skor 0-1.

“Setelah final dan memikirkannya matang-matang, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya memutuskan pensiun dari Tim Nasional (Argentina),” tulis Lionel Messi di akun Instagram @leomessi. 

“Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan dan masih terasa begitu berat di hati, tetapi saya memahami sekarang adalah waktunya. Saya bersumpah, saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir ketika kami berhasil memenangkan semuanya, tetapi juga jauh sebelum itu,” lanjut ayah tiga anak tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/612/3158853/messi-dpag_large.jpg
Momen Lionel Messi Malu saat Muncul di Kiss Cam Konser Coldplay Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/612/2982962/viral-potret-messi-dengan-sorban-mewah-dapat-hidayah-GPqBnZCblR.jpg
Viral Potret Messi dengan Sorban Mewah, Dapat Hidayah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/194/2825504/adu-kecantikan-wags-argentina-antonella-roccuzzo-vs-jennifer-bachdim-QY3Y72oIi0.jpg
5 Potret Adu Kecantikan WAGs Argentina Antonella Roccuzzo vs Jennifer Bachdim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/194/2823300/6-pesona-antonella-roccuzzo-yang-bikin-messi-cinta-mati-tak-bisa-berpaling-hati-ybwtjyqcBl.jpg
6 Pesona Antonella Roccuzzo yang Bikin Messi Cinta Mati Tak Bisa Berpaling Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/612/2753467/keren-para-petani-ini-gambar-wajah-lionel-messi-di-ladang-jagung-YQevh3bghi.jpg
Keren! Para Petani Ini Gambar Wajah Lionel Messi di Ladang Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/26/194/2734079/lionel-messi-pamer-video-antonella-roccuzzo-joget-seksi-pakai-dress-merah-czgZQUNvy5.jpg
Lionel Messi Pamer Video Antonella Roccuzzo Joget, Seksi Pakai Dress Merah!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement