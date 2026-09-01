Lionel Messi Dapat Pesan Haru dari Antonella Roccuzzo Usai Pensiun dari Timnas Argentina: Sebuah Kehormatan Berada di Sisimu

LIONEL Messi resmi pensiun dari Timnas Argentina. Sang istri, Antonella Roccuzzo, pun tulis pesan mengharukan untuk perjuangan Messi selama ini bersama Timnas Argentina.

Antonela pun merasa bangga bisa terus mendapingi Messi dalam meniti kariernya. Kini, dia siap menemani Messi memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia sepakbola.

1. Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina

Ya, Messi secara resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina usai berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Pengumuman itu disampaikan La Pulga -julukan Lionel Messi- lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026.

Messi mengaku keputusannya diambil dengan pertimbangan yang matang. Utamanya setelah Messi tampil di final Piala Dunia 2026. Kala itu, dia gagal membawa Argentina pertahankan gelar usai kalah Spanyol dengan skor 0-1.

“Setelah final dan memikirkannya matang-matang, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya memutuskan pensiun dari Tim Nasional (Argentina),” tulis Lionel Messi di akun Instagram @leomessi.

“Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan dan masih terasa begitu berat di hati, tetapi saya memahami sekarang adalah waktunya. Saya bersumpah, saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir ketika kami berhasil memenangkan semuanya, tetapi juga jauh sebelum itu,” lanjut ayah tiga anak tersebut.