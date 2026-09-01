Nailmaxxing Jadi Tren Baru, Ini Cara Bikin Kuku Natural Tampak Sehat dan Terawat

JAKARTA - Kuku yang tampak bersih, rapi, dan alami kini mulai jadi tren. Namun, untuk mendapatkan tampilan kuku yang terlihat seperti tanpa perawatan apa pun, ternyata butuh usaha yang lebih besar.

French tip dengan efek krom dan motif polkadot memang sempat populer tahun lalu. Namun, para nail artist melihat tren manikur kini semakin mengarah pada tampilan yang sederhana dan minim perawatan.

Melansir Mind Food, dalam peragaan busana Marc Jacobs koleksi musim semi/panas 2026, para model tampil dengan kuku pendek yang terlihat natural dan sengaja dibuat seolah-olah tidak dipoles.

Tampilan tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas, yaitu naked nails. Tren ini mengutamakan bentuk kuku yang rapi, bagian dasar kuku yang terlihat alami, serta kilau sehat, sebagai pengganti nail art rumit dan warna-warna mencolok. Tren tersebut bisa dibilang merupakan perkembangan dari gaya clean girl makeup yang kini sudah sangat populer.

Kini, media sosial membawa tren tersebut ke level berikutnya lewat istilah nailmaxxing. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan tampilan dan kesehatan kuku alami, mulai dari bentuk dan panjang kuku hingga kondisi kutikula.