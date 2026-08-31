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Potret Ayu Ting Ting Kondangan di Bali, Tampil Menawan Kenakan Gaun Nude di Pinggir Pantai

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |10:05 WIB
Potret Ayu Ting Ting Kondangan di Bali, Tampil Menawan Kenakan Gaun Nude di Pinggir Pantai
Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
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AYU Ting Ting kembali mencuri perhatian lewat penampilannya. Kali ini, pedangdut asal Depok tersebut tampil menawan kala menghadiri sebuah acara pernikahan di Bali.

Dengan gaya elegan dan feminin, Ayu Ting Ting tampil dari penampilan sehari-harinya yang kerap tampil kasual. Dia memilih mengenakan gaun bernuansa nude saat menghadiri acara spesial tersebut. Gaun itu membuat penampilannya terlihat anggun sekaligus memberikan kesan mewah yang tidak berlebihan.

Ayu Ting Ting

1. Tampil Elegan di Tepi Pantai

Dalam foto yang diunggah Ayu Ting Ting di Instagramnya, suasana pesta pernikahan yang digelar di kawasan pantai Bali membuat penampilan Ayu semakin mencuri perhatian. Nuansa alam dan pemandangan laut menjadi latar yang memperkuat kesan elegan dalam gaya busananya.

Ayu Ting Ting

Warna nude yang dipilih Ayu juga terlihat menyatu dengan suasana tropis khas Bali. Warna tersebut memberikan kesan lembut dan sophisticated, sekaligus membuat keseluruhan penampilannya terlihat effortless.

Untuk melengkapi penampilan, Ayu memilih aksesori dan riasan yang tetap feminin tanpa membuat tampilannya terlihat berlebihan. Dia kenakan anting, cincin, gelang, dan juga jam tangan untuk melengkapi penampilannya.

 

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